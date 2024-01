Musiał awaryjnie wylądować. Po drodze trafił na linię energetyczną

Maksymalny zasięg S-8 wynosi do 5 km, a zasobnik mieszczący 20 rakiet może wystrzelić wszystkie pociski w zaledwie kilka sekund. Uzbrojenie maszyny w tę broń w połączeniu z miejscem awaryjnego lądowania (ok. 30 km od granicy z Ukrainą) może sugerować, że Rosjanie planowali wykorzystać śmigłowiec do przeprowadzenia ataku.

Mi-8 to natomiast śmigłowiec, którego historia sięga jeszcze lat 60. ubiegłego wieku. Dysponują nim obie strony konfliktu – Rosja oraz Ukraina. Choć generalnie rzecz ujmując Mi-8 stanowi śmigłowiec wielozadaniowy, najczęściej jednak wykorzystywany jest do transportu żołnierzy – a to ze względu na miejsce wewnątrz kabiny. Śmigłowiec pomieści bowiem ok. 30 żołnierzy lub do 4 t ładunku.