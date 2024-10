Rosyjski Terminator nie miał szans. Poddał się Ukraińcom

Jednym z ciekawszych celi podczas tego ataku był BMPT Terminator . Ten ciężki bojowy wóz wsparcia czołgów został zaprojektowany przez rosyjską firmę Uralwagonzawod. Jego zadaniem miało być zapewnienie ochrony i wsparcia czołgom na polu bitwy. Podwozie pojazdu bazuje na konstrukcji czołgów T-72 i T-90, co zapewnia mu solidne opancerzenie. Mimo imponujących danych technicznych i zaawansowanego uzbrojenia, wojna w Ukrainie ujawniła jego wady. Rosjanie sami przyznają, że Terminator nie jest superbronią, lecz kosztownym, zawodnym sprzętem.

BMPT Terminator jest uzbrojony w dwie armaty 30 mm, dwa granatniki 40 mm, karabin maszynowy oraz cztery wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych Ataka-T. Pojazd ma długość 7,2 metra, waży 48 ton, a jego załoga składa się z pięciu osób. Mimo swojej potężnej siły ognia, Terminator okazał się niezdolny do radzenia sobie z nowoczesnym uzbrojeniem przeciwnika, co potwierdziły starcia na froncie ukraińskim. Jego wrażliwość na uszkodzenia sensora i broni sprawiła, że łatwo mógł stać się niezdolny do dalszej walki nawet po niecelnym ostrzale.