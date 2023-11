Jest niewiele dłuższy od Volkswagena Golfa, ma silnik o mocy 42 KM i może rozpędzić się do zaledwie 80 km/h. Pod względem danych technicznych samochód FAI-M prezentuje się – jak na dzisiejsze standardy - bardzo niepozornie. Przed laty właśnie takie maszyny miały rozniecić płomień rewolucji i przynieść światu dyktaturę proletariatu.

Jedna z tych wyjątkowych maszyn zachowała się – w niezwykłych okolicznościach – na Podlasiu, a specjaliści z Politechniki Białostockiej i białostockiego Muzeum Wojska przywracają ją do pierwotnego stanu.

To prawdziwa perła – jeden z nielicznych zachowanych egzemplarzy, którego podlaskiemu muzeum mogą zazdrościć największe wystawy broni pancernej na świecie.

Na razie nie zdołaliśmy ustalić konkretnej jednostki, z której pojazd pochodzi. Wiemy, że była to jednostka wchodząca w skład sowieckiej 10. Armii, a pojazd został uszkodzony przez Niemców w trakcie walk o mosty na Narwi w 1941 roku. Po zachowanych śladach widać, przez co przeszedł – pancerz nosi ślady uderzeń odłamków, są też przestrzeliny.

W takiej postaci samochód pancerny dotrwał aż do lat 80. XX w. Został wówczas wydobyty, a w kolejnych latach podejmowano – na miarę ówczesnych możliwości – próby odrestaurowania tego niezwykłego sprzętu. Te, z powodu braku dokumentacji oraz dostępu do oryginalnych części, nie przyniosły jednak zadowalającego efektu. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że zachowany egzemplarz to pojazd niezwykle rzadki.