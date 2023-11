Rosyjski okręt na wodach pod portugalską jurysdykcją. Jest bacznie obserwowany

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz na początku listopada opuściła Morze Bałtyckie i udała się w kierunku Morza Śródziemnego. Jak donosi portugalska armia, obecnie znajduje się na wodach pod jurysdykcją władz w Lizbonie. Najprawdopodobniej zmierza w kierunku Syrii. Jest to fregata klasy Admirał Grigorowicz , czyli fregata projektu 11356M. Jednostki tego typu powstały one na bazie fregat klasy Talwar, zbudowanych w Rosji dla indyjskiej marynarki wojennej.

Fregata Admirał Grigorowicz o numerze burtowym 745 powstała w stoczni Jantar w Królewcu i weszła do służby w 2016 r. Jest pierwszą fregatą tej klasy służącą rosyjskiej marynarce wojennej. Jednostka ma długość ok. 125 m, szerokość 15,2 m, a jej wyporność szacuje się na blisko cztery tysiące ton. Okręt może poruszać się z maksymalną prędkością 32 węzłów. Fregat klasy Admirał Grigorowicz uznaje się za jednostki wielozadaniowe. Ich rola sprowadza się m.in. do obrony powietrznej, eskortowania innych okrętów, czy walki z okrętami podwodnymi.

Rosyjski okręt należący do Floty Czarnomorskiej śledzi portugalska fregata Corte-Real o numerze burtowym F332). Jest to okręt typu Vasco da Gama, który zbudowano w stoczni Howaldtswerke-Deutsche Werft w Kilonii i który wszedł do służby w 1992 r. Jest to jednostka bazująca na niemieckiej konstrukcji MEKO 200 PN. Okręt Corte-Real ma długość 115,9 m, szerokość 14,8 m i pełną wyporność 3200 ton. Na jego pokładzie zmieści się załoga licząca ok. 180 osób, a także dwa helikoptery Super Lynx Mk 95.