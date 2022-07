Rosyjski medyk ze zdobyczną bronią. Jest nią unikatowy karabin snajperski DSR1

Historia sięga 1997 roku kiedy to trzej inżynierowie Dieterle, Schneider i Reuter opracowali karabin DSR1 dedykowany policyjnym snajperom oraz strzelcom długodystansowym.

Niemcy zdecydowali się opracować karabin powtarzalny w układzie bezkolbowym, w którym można było łatwo dokonać konwersji pomiędzy kalibrami 7,62x51 mm NATO (.308 winchester), 7,62x67 mm (.300 Winchester Magnum) oraz 8,6x70 mm (.338 Lapua Magnum). Jedyne co było potrzebne to oczywiście inny zespół lufy, zamek oraz magazynek, ale reszta broni pozostawała bez zmian,

Tymczasem DSR1 wykorzystuje niestykające się z lufą przedłużone modułowe łoże wykonane z aluminium. Na grzbiecie mamy szynę montażową Picatinny, która biegnie także nad lufą, do której nietypowo od góry został zamontowany składany dwójnóg. Inną charakterystyczną cechą jest uchwyt na zapasowy magazynek umieszczony przed chwytem pistoletowym, wysuwany monopod oraz regulowana długość stopki kolby.

Jak to na snajperską konstrukcję karabin wykorzystuje ciężką lufę produkowaną przez firmę Lothar Walther. Ponadto system ryglowania wykorzystujący aż sześć rygli rygluje się w przedłużeniu obsady lufy, co pozytywnie wpływa na celność. Ta wedle producenta ma się mieścić w zakresie 0,2–0,5 MOA. MOA oznacza minutę kątową, której często używa się do oceny celności broni strzeleckiej. W przypadku tego karabinu mówimy o celności ~6-15 mm na 100 m.