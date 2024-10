Bomba z przesłaniem do władz Rosji. Napisali je sami Rosjanie

Napisy na bombach, które zrzucają zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy nie są niczym nowym. Większość z nich, to "pozdrowienia" dla wrogów, imiona poległych, czy nawiązania do różnych miejsc i wydarzeń. W sieci pojawiło się kolejne zdjęcie przedstawiające taką bombę. Jest ona o tyle nietypowa, że napis, który stworzyli na niej Rosjanie, nie jest skierowany do Ukraińców, a przywódców Rosji.

Rosjanie walczący w Ukrainie postanowili wykorzystać jedną z bomb OFAB-250, aby przekazać swoją wiadomość władzom Rosji, jak donosi The Aviationist. Zamieścili na niej napis skierowany do rosyjskiego ministerstwa obrony. Był on następujący: "Drogie Ministerstwo Obrony, jestem FAB z UMPK. Wkrótce polecę zniszczyć okupantów w obwodzie kurskim. Martwię się o moją załogę, która od sierpnia nie otrzymała premii za operację antyterrorystyczną. Rozwiążcie to! P.S. Możesz popełniać błędy, ale nie możesz kłamać".

Rosjanie wysłali wiadomość do swoich władz

Warto zaznaczyć, że nie wiadomo, kiedy i gdzie powstał napis, ani kto za niego odpowiada. Najprawdopodobniej są to rosyjscy żołnierze z jednostki wyposażonej w bomby odłamkowo-burzące OFAB-250. Nie można też wykluczyć, że upublicznienie zdjęcia w sieci jest elementem działań propagandowych jednej ze stron zaangażowanych w konflikt.

OFAB-250 to radzieckie bomby odłamkowo-burzące o masie 250 kg, zaprojektowane do generowania rozległych zniszczeń w pobliżu miejsca uderzenia. Są stosowane zarówno do niszczenia celów naziemnych, takich jak infrastruktura wojskowa, jak i do ataków na siłę żywą, dzięki czemu odgrywa ważną rolę w operacjach taktycznych i strategicznych prowadzonych przez Rosjan. Zwłaszcza że koszt ich produkcji uznaje się za stosunkowo niski przy jednoczesnej dużej skuteczności.

Bomby tego typu są wyposażone w różne rodzaje głowic, począwszy od klasycznych odłamkowych po penetracyjne, które służą do niszczenia mocniejszych celów. Posiadają też prosty, lecz sprawdzony mechanizm detonacyjny, który pozwala na aktywację bomby zarówno podczas zrzutu na wysokości, jak i po zetknięciu z powierzchnią. Tego typu rozwiązanie sprawia, że może być używana w różnych warunkach operacyjnych, dostosowując siłę i zasięg rażenia do specyfiki atakowanego obszaru. Bomba OFAB-250 jest typem uzbrojenia niekierowanego, co oznacza, że jej celność zależy od doświadczenia załogi samolotu oraz warunków atmosferycznych.

