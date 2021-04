Rośnie liczba wyładowań atmosferycznych w Arktyce. To zła wiadomość dla naszej planety

Poważne zmiany w Arktyce

Jeśli liczba piorunów wzrośnie, może to wywołać wiele skutków ubocznych. Naukowcy zwracają uwagę przede wszystkim na przyśpieszenie ocieplenia regionu oraz większą liczbę pożarów. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną jest cieplejsza atmosfera, pozwalająca na unoszenie się większej ilości pary wodnej. To właśnie niestabilna atmosfera, w której dochodzi do zderzenia ciepłego i zimnego powietrza, odpowiada za głęboką konwekcję. Jest to tożsame z pojawianiem się burz i chmur konwekcyjnych, a następnie wyładowań atmosferycznych.