Rosjanie zatopili go 42 lata temu. Teraz schodzą do niego pod wodę

Choć K-27 generalnie był nowoczesny i innowacyjny, od samego początku zmagał się z problemem związanym z wyciekami promieniowania. Członkowie załogi zgłaszali tego typu awarie, jednak ostrzeżenia były zwykle ignorowane – aż do czasu.

W 1969 r. okręt K-27 doznał poważnej awarii reaktora VT-1, kiedy to jego moc spadła z 87 do 7 proc. W komorze silnika pojawił się natomiast wzrost promieniowania. Pracujący wówczas na maszynie żołnierze zwracali uwagę, że detektor promieniowania wykraczał poza skalę .

Awaria okrętu K-27 przyczyniła się do tego, że maszynę wycofano z czynnej służby w 1968 r., natomiast całkowite wycofanie nastąpiło w 1979 r. Trzy lata później, w 1982 r., Rosjanie odholowali K-27 na poligon nuklearny na Morzu Karskim i celowo zatopili go na głębokości 33 m. Maszyna została przed tym wypełniona asfaltem, aby uszczelnić wypełnione paliwem reaktory, a ponadto wywiercono otwór w tylnym zbiorniku balastowym, by uniemożliwić wynurzenie.