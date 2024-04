Rosjanie zaatakowali skradzionym wozem. Skutki okazały się opłakane

Pierwszy BMP-1U Szkwał Rosjanie stracili w październiku 2023 r., drugi Ukraińcy upolowali dopiero teraz. Nie wynika to jednak z nieuchwytności tych pojazdów, ale z ich niewielkiej liczby na froncie. Są rzadkim widokiem w Ukrainie, armia Putina ma na wyposażeniu zaledwie kilkanaście egzemplarzy. Co ciekawe, obydwa udane ataki na BMP-1U Szkwał miały miejsce w obwodzie donieckim.

Moskwa podjęła decyzję o wysłaniu BMP-1U Szkwał na front we wrześniu 2023 r., co już wtedy wzbudziło emocje społeczności międzynarodowej. Nie są to bowiem konstrukcje z rosyjskich magazynów, ale wozy, które Rosjanie ukradli podczas innego konfliktu. W 2008 r. udzielili wsparcia separatystycznym republikom Osetii Południowej oraz Abchazji, a BMP-1U Szkwał ukradli gruzińskiej armii. Informowano wtedy, że łupem najeźdźców padło 14 takich pojazdów.

Ukraińska modernizacja to głównie moduł wieżowy Szkwał (stąd nazwa BMP-1U Szkwał) z armatą automatyczną kal. 30 mm. Dołożono do niej pochodzące z lokalnej produkcji przyrządy obserwacyjno-celownicze oraz system kierowania ogniem. W BMP-1 Rosjanie stosowali armatę kal. 73 mm, wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M14 Malutka oraz karabin maszynowy 7,62 mm.

Zarówno BMP-1 jak i BMP-1U Szkwał posiadają silniki o mocy 300 KM oraz gąsienicowe trakcje. Są w stanie osiągać prędkość do 65 km/h na drogach i do 50 km/h w terenie. Posiadają także zdolność pokonywania akwenów (z prędkością 5 km/h). Zatankowane do pełna są w stanie przebyć ok. 500 km.