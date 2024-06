Rosjanie rozmieścili je w Ukrainie. Nikt nie ma pewności, czym są

W Ukrainie zauważono tajemniczy sprzęt Rosjan. Jak donosi serwis The War Zone, 16 półkolistych lub kolistych struktur ułożono na jednym z pól, a ich przeznaczenie nie jest do końca jasne. Niewykluczone, że są to elementy nowego systemu walki elektronicznej, innego systemu o charakterze wojskowym lub swoistego rodzaju instalacją rolniczą.

Zdjęcia tajemniczych, rosyjskich struktur ukazały się na kanale Telegram należącym do ukraińskiego eksperta ds. wojskowości i łączności radiowej Siergieja Beskrestnowa. Napisał on: "wydawało mi się, że wiedziałem już wszystko, co wróg miał w zakresie rozwiązań technologicznych", nawiązując do wciąż nieznanego pochodzenia i przeznaczenia obiektów.

Nowy sprzęt Rosjan w Ukrainie?

Amerykański serwis o tematyce militarnej The War Zone zwraca uwagę, że na zdjęciach, które najprawdopodobniej są zdjęciami satelitarnymi lub zdjęciami wykonanymi przez drona widać, że wokół struktur znajduje się coś, co przypomina siatkę maskującą lub rodzaj plandeki. Fotografie pokazują również oczyszczony z roślin i innych elementów obszar obok ciężarówki odpowiadającej za transport obiektów.

Wśród teorii tłumaczących przeznaczenie rosyjskich struktur, pojawiają się te, które mówią, że mogą to być nadmuchiwane anteny sferyczne lub obudowy anten, prawdopodobnie do celów komunikacyjnych, takie jak te produkowane przez firmę GATR Technologies ze Stanów Zjednoczonych. Produkuje ona m.in. nadmuchiwane satelitarne terminale komunikacyjne o kulistym kształcie. Rozwiązanie ma zmniejszyć koszty komunikacji satelitarnej, jednocześnie zapewniając dostęp do niej o każdej porze w dowolnym miejscu. Terminale są odporne na ekstremalne warunki pogodowe, a ich rozmieszczenie zajmuje ok. 30 minut.

Taką możliwość odrzuca jednak Beskrestnow, podobnie jak to, że obiekty są elementami systemu 1B75 Penicylina, czyli mobilnego, rosyjskiego kompleksu rozpoznania dźwiękowo-termicznego. Rosjanie wykorzystują go do określania współrzędnych artylerii wroga i kierowania własnego ognia. The War Zone podkreśla jednak, że na razie nie można całkowicie wykluczyć, że obiekty są antenami lub osłonami na nie, które stanowią część sprzętu do walki elektronicznej, komunikacji lub systemu czujników.

Rozmieszczanie nietypowych konstrukcji przez Rosjan w Ukrainie nie jest niczym nowym. Już wcześniej można było zaobserwować takie struktury jak np. "zęby smoka". Pojawiły się one m.in. w pobliżu Melitopola, w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jak już wyjaśnialiśmy, są to betonowe lub żelbetonowe piramidy, które swoją nazwę zawdzięczają trójkątnemu kształtowi. Konstrukcje te znane są od czasów II wojny światowej, a ich głównym przeznaczeniem jest tworzenie umocnień. "Zęby smoka" mają zatrzymać lub spowolnić przeciwnika i utrudnić czołgom, czy pojazdom opancerzonym przedarcie się bliżej bronionych pozycji.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski