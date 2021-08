Rosjanie rozbudowują arktyczną bazę lotniczą. Obiekt zyskuje na znaczeniu

The War Zone przyjrzał się pracom prowadzonym w bazie lotniczej Nagurskoye położonej na Ziemi Franciszka Józefa w Arktyce. Było to możliwe za sprawą analizy zdjęć satelitarnych, dostarczonych przez Planet Labs. Blisko rok temu serwis informował o rosyjskich działaniach związanych z powiększeniem pasa startowego z 2500 metrów do 3500 metrów, a także przygotowanie innych obiektów do rozbudowy.