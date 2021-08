Etna wciąż rośnie. Aktywny wulkan zyskał kilkadziesiąt centymetrów

Etna zyskała kilkadziesiąt centymetrów

Wulkan urósł za sprawą około 50 epizodów wyrzucania w powietrze pióropuszów popiołu oraz lawy, do których dochodziło od lutego br. Doprowadziły one do "wyraźnej transformacji konturu" Etny. Poprzedni rekord wysokości został osiągnięty w 1981 roku. Eksperci oszacowali wówczas, że w najwyższym punkcie wulkan mierzy 3350 metrów. Doszło jednak do osunięcia krateru, co sprawiło, że jego wielkość się zmniejszyła. Według pomiarów z 2018 roku wynosiła 3326 metrów.