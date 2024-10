Rosjanie na potęgę przerabiają swój sprzęt. Takiego modelu jeszcze nie było

Do sieci trafiły zdjęcia pokazujące kolejną przeróbkę rosyjskiego sprzętu wojskowego. Tym razem żołnierze z armii Putina postanowili zamienić czołg T-62M w pojazd służący do torowania przejścia przez pola minowe. Jest to odpowiedź na liczbę wybuchowych przeszkód, na które Rosjanie trafiają w Ukrainie.