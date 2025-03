Rosjanie mieli wyprodukować 10 samolotów. Powstał tylko jeden

Pod koniec grudnia 2024 r. zakład lotniczy w Kazaniu opuścił nowy samolot Tu-214 z numerem rejestracyjnym RA-64535, przeznaczony dla rosyjskiego ministerstwa przemysłu i handlu. Samolot odbył pierwszy lot i został przetransportowany do Białorusi na malowanie kadłuba. Problem jednak w tym, że była to jedyna maszyna, która opuściła kazańskie zakłady. Zgodnie z założeniami Rosjan powinno być ich 10 razy więcej.

Rosyjski rząd planował, że do końca 2024 r. zakład w Kazaniu wyprodukuje 10 samolotów Tu-214. Jednak do tej pory udało się wyprodukować tylko jeden egzemplarz. Defense Express zauważa, że to pokazuje trudności, z jakimi boryka się rosyjski przemysł zbrojeniowy.