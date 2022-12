Rosja zakłóca sygnał GPS nad swoim terytorium. Obawia się ataków z Ukrainy?

Od początku grudnia w kilku większych, rosyjskich miastach zauważono zakłócenia działania systemu GPS (ang. Global Positioning System), czyli amerykańskiego satelitarnego systemu radionawigacyjnego, który obsługują Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. WIRED zwraca uwagę, że wystąpiły one m.in. w miastach Saratów, Wołgograd i Penza, znajdujących się w zachodniej Rosji, w odległości setek kilometrów od granicy z Ukrainą. Problemy z GPS-em zauważono również w okolicach Moskwy.

Pierwsze nieprawidłowości zarejestrował system monitorowania GPSJam. Serwis wyjaśnia, że jest to rozwiązanie, wykorzystujące dane z samolotów do śledzenia problemów z systemem nawigacji satelitarnej. Odnotowała je także firma Aurora Insight, zajmująca się analizą danych bezprzewodowych. Zgromadzone informacje wyraźnie pokazują wzrost zakłóceń systemu GPS od 11 grudnia.

Według WIRED może mieć to związek z celowymi działaniami Kremla, który obawia się kolejnych ataków ukraińskich dronów dalekiego zasięgu. Warto przypomnieć, że Rosjanie obwiniają Kijów za ataki na wojskową bazę lotniczą w Engels pod Saratowem, bazę lotniczą Diagilewo w obwodzie riazańskim czy lotnisko w mieście Kursk. Większość bezzałogowców korzysta z systemu GPS, dlatego zakłócanie jego działania może utrudniać im działanie na terytorium wroga i przeprowadzanie precyzyjnych ataków.

Serwis podkreśla, że Rosja posiada sprzęt do walki elektronicznej, który mógłby zostać użyty w tym celu. Jego przykładem jest, chociażby Krasucha-4, który niejednokrotnie opisywaliśmy. Uznaje się go za najbardziej zaawansowany rosyjski system walki elektronicznej. Ten kompleks ma zasięg 300 km i posiada bardzo szeroki zakres działania. Z tego powodu, część systemu Krasucha-4, którą ukraińscy żołnierze znaleźli w pobliżu Kijowa, miało trafić do Stanów Zjednoczonych, gdzie poddaje się je szczegółowej analizie, o czym informował Adam Gaafar.