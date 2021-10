Rosja testuje pocisk hipersoniczny Cyrkon. Wystrzelono go z okrętu podwodnego

Wcześniejszy test pocisku został przeprowadzony z okrętu nawodnego 22350 Admirał Gorszkow. Według TASS, Wladimir Putin przekazał, że Cyrkon zdolny do osiągnięcia prędkości około 9 machów i zasięgu 1000 km, wkrótce wejdzie do służby. Trudne do wykrycia pociski mogą znacząco poprawić zdolności do obrony i ataku.