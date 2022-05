Rosja straciła pociąg pancerny? Wyjaśniamy, czym jest ten sprzęt

O prawdopodobnym zniszczeniu rosyjskiego pociągu pancernego poinformował Anton Gerashchenko. Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy za pośrednictwem Telegrama i Twittera przekazał: "pod wagonem wiozącym personel wybuchł ładunek wybuchowy. Tory kolejowe są uszkodzone, obecnie określa się liczbę rannych i ofiar śmiertelnych". Doniesienia o wysadzeniu przez Ukraińców rosyjskiego pociągu pancernego nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale warto przypomnieć, co to za sprzęt.

Jak zaznaczył Michalik, w materiale, który trafił do sieci, można zauważyć "pociąg składający się z platformy z dwoma pojazdami pancernymi, lokomotywy i wagonu przeciwlotniczego, na którym znajdują się dwa artyleryjskie zestawy z działkami 23 mm. Za nim znajduje się kilka wagonów – także opancerzonych – o różnym przeznaczeniu. Wśród nich zwraca uwagę zakryty plandeką, duży ładunek, a także dodatkowa lokomotywa i znajdująca się na końcu pusta platforma".

Nagranie zostało wykonane w okolicach Melitopola, ale nie wiadomo, czy Gerashchenko informował o wysadzeniu tego konkretnego pojazdu. Uważa się, że Rosja posiada łącznie cztery lub pięć pociągów pancernych z czasów sowieckich. Zostały one opracowane na początku lat 70. XX wieku w celu ochrony Kolei Transsyberyjskiej. Każdy pociąg składał się z kilku wagonów z czołgami podstawowymi, pojazdami opancerzonymi, pojazdami zaopatrzeniowymi, sprzętem do naprawy torów kolejowych i działami przeciwlotniczymi. Zastosowany w tej konstrukcji pancerz miał grubość od 5 do 20 mm.