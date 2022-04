Rosja otrzymała przemyconą przez Iran broń? Mowa o systemach Astros II i Bavar 373

Rosja "używa broni przemycanej przez Iran z Iraku przeciwko Ukrainie", jak donosi The Guardian. Brytyjski dziennik powołując się na informacje irackich milicji i regionalnych służb wywiadowczych przekazał, że tajne sieci są wykorzystywane do dostarczania sprzętu wojskowego, w tym granatników RPG, pocisków przeciwpancernych czy systemów rakietowych Astros II.

Sprzęt wojskowy ma trafiać do Rosji za sprawą irańskiej sieci przemytu broni. Jak informuje The Guardian, granatniki RPG oraz pociski przeciwpancerne będące w posiadaniu Siły Mobilizacji Ludowej (Al-Haszd asz-Szabi) zostały przetransportowane do Iranu przez przejście graniczne Salamja 26 marca, a następnie przyjęte przez irańskie wojsko i przetransportowane do Rosji drogą morską.

Rosja próbuje pozyskać sprzęt do walki w Ukainie

Z kolei 1 kwietnia sojusz ponad czterdziestu formacji milicyjnych miał przekazać Rosji dwa polowe systemy rakietowe Astros II, które są produkowane przez Brazylię. Oprócz tego Kreml miał otrzymać irański mobilny drogowy system rakietowy ziemia-powietrze dalekiego zasięgu Bavar 373 oraz rosyjski system S-300.

Polowy system rakietowy Astros II (Artillery Saturation Rocket System) to sprzęt opracowany i produkowany przez brazylijską firmę Avibras Aerospacial SA. Typowa bateria składa się z sześciu uniwersalnych wyrzutni rakietowych (AV-LMU), zdolnych do wystrzeliwania pięciu rodzajów rakiet o różnych kalibrach (od 127 do 300 mm, których zasięg waha się od 9 do nawet 80 km), sześciu pojazdów dostarczający amunicję (AV-RMD), pojazdu dowodzenia i kierowania ogniem (AV-VCC), dwóch pojazdów warsztatowych (do elektronicznego i mechanicznego serwisowania systemu w terenie) oraz opcjonalnie z elektronicznej jednostka kierowania ogniem (AV-UCF), której głównym zadaniem jest usprawnienie procedur kierowania ogniem za pomocą radaru i komputera.

System rakietowy ziemia-powietrze dalekiego zasięgu Bavar 373, którego głównym przeznaczeniem jest niszczenie samolotów, dronów czy pocisków balistycznych, został opracowany przez irańskie Ministerstwo Obrony. Uznaje się go za bardziej zaawansowany odpowiednik rosyjskiego systemu S-300 (o którym więcej można przeczytać tutaj), a jak zaznacza serwis Army Technology, pojawiają się głosy, że jest swoimi możliwościami przewyższa amerykański system obrony powietrznej Patriot PAC-3.

Bavar-373 składa z pionowego systemu odpalania, dwóch radarów pozyskiwania i namierzania, pocisków Sayyad-4 oraz centrum dowodzenia i kontroli. Po raz pierwszy użyto go podczas ćwiczeń obrony przeciwlotniczej armii irańskiej i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w październiku 2020 r. Rozwiązanie jest zdolne do niszczenia celów znajdujących się na różnych wysokościach. Bavar-373 może wykryć do 100 celów, śledzić 60 i jednocześnie atakować sześć z nich (w tym cele znajdujące się w odległości nawet 200 km i na maksymalnej wysokości 27 km).

