Serwis Defence Romania zwrócił uwagę na ciekawą rozbieżność pomiędzy liczbą myśliwców piątej generacji posiadanych przez Rosję i państwa NATO. Tego typu maszyny mogłyby odegrać kluczową rolę w przypadku konfliktu państw posiadających zaawansowane lotnictwo, zdolne do przenoszenia najnowszego uzbrojenia. Zgodnie z doniesieniami serwisu Kreml - według oficjalnej narracji - eksploatuje obecnie 22 myśliwce Su-57, a kolejnych 76 zostało zamówionych i niewykluczone, że znajdują się we wczesnej fazie produkcji.

Lockheed Martin przekazał natomiast, że w Europie, w sześciu krajach jest ok. 120 myśliwców F-35. Firma oczekuje, że do 2030 r. liczba tych maszyn przekroczy 500, a grono ich posiadaczy wzrośnie do 10 państw. Dodatkowo dwie pełne eskadry amerykańskich F-35 zostaną zintegrowane w bazie wojskowej RAF Lakenheath w Wielkiej Brytanii. Same Stany Zjednoczone posiadają aż 450 egzemplarzy tych zaawansowanych myśliwców piątej generacji, a w planach mają zakup dodatkowych 2500 sztuk. Można więc powiedzieć, że pomimo opóźnień w dostawach F-35, liczebność floty tych maszyn w NATO stopniowo rośnie.