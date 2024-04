Przerażająca broń Rosjan. TOS‑3 "Drakon" może wiele namieszać

Ozdoev zaznaczył, że TOS-3 "Drakon" będzie osadzony na podwoziu gąsienicowym i zyska nową wyrzutnię. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu jego ognia, a także użycie nowej amunicji. Nie zdradził jednak żadnych szczegółowych danych na temat nowego miotacza ognia. Z wcześniejszych informacji wynika jednak, że ma on być ulepszoną wersją systemów TOS-1 i TOS-2 , które Rosjanie regularnie wykorzystują podczas walk w Ukrainie. To właśnie na polu walki mieli zauważyć ich istotne wady, wypływające na ogólną użyteczność broni.

Ozdoev zaznaczył, że TOS-3 "Drakon" będzie osadzony na podwoziu gąsienicowym i zyska nową wyrzutnię. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu jego ognia, a także użycie nowej amunicji. Nie zdradził jednak żadnych szczegółowych danych na temat nowej broni. Wiadomo jednak, że TOS-1A "Sołncepiok" ma zasięg od 6 do 10 km, a TOS-2 "Tosoczka" od 16 do 25 km. To sugeruje, że zasięg TOS-3 "Drakon" będzie przekraczał 25 km, co pozwoli umieścić broń dalej od linii frontu.