Paliwa wielokrotnego użytku? Pracuje nad nimi Europejska Agencja Kosmiczna

Paliwa przyszłości

Agencja zwraca uwagę na korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania, a przede wszystkim na możliwość ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dużą przeszkodą we wdrażaniu technologii jest jednak rozwój systemów, które mogą wydajnie spalać paliwa metalowe. Wymaga to bardzo precyzyjnego zrozumienia tego procesu.

Naukowcy, chcąc poznać specyfikę spalania paliw metalowych, wykorzystali warunki mikrograwitacji do zawieszenia skupiska proszku żelaza na około 30 sekund. Jest to czas potrzebny do zbadania sposobu, w jaki rozchodzi się płomień. Zespół użył także rakiet sondujących i lotów parabolicznych do przeprowadzenia eksperymentów w nieważkości. W ten sposób eksperci byli w stanie zweryfikować istniejące modele.