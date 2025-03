RCH 155 to nowoczesna niemiecka samobieżna haubica kalibru 155 mm, opracowana przez firmę Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Charakteryzuje się wysoką mobilnością dzięki zastosowaniu podwozia kołowego GTK Boxer 8×8, co umożliwia osiąganie prędkości do 103 km/h na drogach utwardzonych. System jest w pełni zautomatyzowany i obsługiwany przez dwuosobową załogę, składającą się z dowódcy i kierowcy.

Haubica wyposażona jest w lufę o długości 52 kalibrów, dzięki której może razić cele na dystansie do 40 km przy użyciu standardowej amunicji oraz do 54 km przy zastosowaniu pocisków o zwiększonym zasięgu, takich jak V-LAP (Velocity-Enhanced Long-Range Artillery Projectile). Szybkostrzelność tej broni wynosi do 9 strzałów na minutę, a magazyn amunicyjny mieści 30 pocisków wraz ze 144 modułowymi ładunkami miotającymi. RCH 155 posiada również zdolność prowadzenia ognia w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact). Tryb ten umożliwia wystrzelenie kilku pocisków w taki sposób, aby trafiły one w cel jednocześnie, zwiększając skuteczność ostrzału.