Roboty zabiorą nam pracę? Może być całkiem odwrotnie

Firma ABB przygotowała raport na temat robotyzacji w przemyśle. Zgodnie z ich informacjami obecnie na świecie pracują już ponad 3 miliony robotów przemysłowych, co jest liczbą rekordową, ale nadal nie pokrywają one całkowitego zapotrzebowania. Popyt na roboty ma wciąż rosnąć.

Międzynarodowa Federacja Robotyki poinformowała, że w latach 2015-2020 liczba robotów pozostających w użyciu rosła rocznie o około 13 proc. Obecnie imponować może tak zwana gęstość robotyzacji. N a 10 tys. pracowników w skali świata przypada obecnie 126 sztuk , co jest liczbą niemal dwa razy większą, niż miało to miejsce w 2015 roku.

- Dzięki takim technologiom jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i IoT, roboty stają się coraz inteligentniejsze, a co za tym idzie - ich możliwości rosną, a one same stają się bardziej samowystarczalne. To przekłada się na większe bezpieczeństwo i bardziej świadome decyzje - uważa Beata Syczewska z ABB.