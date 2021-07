Robot grający w koszykówkę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Czy to dziwne?

Robot przypomina wynalazek firmy Toyota, który zaprezentowano już 2018 roku, a udoskonalono w 2019. Oficjalnie nie wiadomo, czy mamy do czynienia z CUE3, lecz tak czy siak, jest to interesujące. Wykorzystanie robota do uprawiania sportu może wskazywać na zwrot w różnych dyscyplinach, a być może zorganizowanie zawodów przeznaczonych dla maszyn sportowych.