Robisz makijaż? Naukowcy ostrzegają, że te produkty zawierają szkodliwe chemikalia

Z przeprowadzonych analiz wynika, że największą zawartość fluoru naukowcy znaleźli w podkładach (63 proc.), produktach do oczu (58. proc), tuszach do rzęs (47 proc.) i produktach do ust (55 proc.). Naukowcy wykazali też, że ponad trzy czwarte wodoodpornych tuszów do rzęs i prawie dwie trzecie płynnych pomadek zawierało wysokie stężenie fluoru. Jak zaznacza amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA), PFAS są dodawane do kosmetyków, aby „odżywić i wygładzić skórę, nadając jej połysk lub wpłynąć na konsystencję i teksturę produktu” lub mogą być obecne z powodu zanieczyszczeń surowcowych.