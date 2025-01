Rewolucyjny wynalazek. AI będzie funkcjonować jak ludzki mózg

Naukowcy widzą ogromny potencjał w neuromorficznym przetwarzaniu danych. Sukces tej technologii wymaga współpracy między nauką a przemysłem oraz opracowania przystępnych narzędzi. W zeszłym roku Cauwenberghs i Kudithipudi zdobyli dofinansowanie w wysokości 4 milionów dolarów od National Science Foundation. Te środki umożliwiły uruchomienie THOR: The Neuromorphic Commons, przełomowej platformy badawczej, która oferuje swobodny dostęp do nowoczesnego sprzętu i narzędzi służących do obliczeń neuromorficznych. Dzięki temu wspierane są innowacyjne działania oparte na współpracy w tej dynamicznie rozwijającej się branży.