oprac. Magdalena Tatar Dzisiaj, 24-05-2021 11:14 Remedium na zabrudzenia. Mop parowy do każdego domu Współczesne mopy parowe już nie przypominają zwykłych szczotek z miękkim włosiem w zestawie z wiadrem na wodę. Są to nowoczesne urządzenia zdolne posprzątać każdy kąt w szybkim czasie. Jaki mop parowy wybrać? Sprawdź kilka wskazówek. Mop parowy to opcja nie tylko do twardych podłóg - nowoczesne panele też nim wyczyścisz Źródło: Adobe Stock Zalety mopa parowego Mop parowy jest skuteczny i na pewno wygodniejszy w użytkowaniu od standardowego mopa do wyciskania. Wystarczy wlać wodę do małego zbiornika zamontowanego w korpusie i odczekać, aż się nagrzeje i zmieni w gorącą parę. Strumień pary wydostaje się przez szczeliny w końcówce o trójkątnym lub prostokątnym kształcie. W taki sposób możemy wyczyścić niemal wszystkie powierzchnie podłogowe, a niekiedy nawet dywany, tapicerkę czy nawet szyby okienne albo lustra. Model z półki cenowej do 300 zł na jednym zbiorniku pozwoli wyczyścić podłogę na ok. 60 metrach kwadratowych, czyli powierzchni niewielkiego mieszkania. Mopy zasilane są zazwyczaj z sieci, ale w sklepach znajdziemy też egzemplarze z akumulatorem. Wyglądają nieco jak odkurzacze pionowe, które również świetnie się sprawdzą w domu. Strumień gorącej pary jest skuteczny, ale trzeba używać go z głową. Idealnie nadaje się do tapicerki, podłóg wyłożonych płytkami lub kamieniem, ale może źle działać na drewniane deski i panele. Dlatego jeśli zamierzamy kupić mopa, sprawdźmy, czy ma regulację strumienia pary. Im jest on łagodniejszy, tym lepiej poradzi sobie z panelami czy parkietem, więc ich nie uszkodzi. Każdy model bez problemu wysprząta twarde podłogi np. parkiet, podłogi laminowane, korek, kamień, linoleum lub PVC, a modele wyższej klasy również na zabezpieczonych (pod katem czyszczenia gorącą parą), olejowanych lub woskowanych parkietach. Higieniczne sprzątanie bez chemii Mop parowy nie wymaga stosowania detergentów, co docenią zwłaszcza osoby chcące żyć ekologicznie. Gorąca para wystarcza do usunięcia kurzu i zaschniętych zabrudzeń, ale niekiedy możemy używać także środków nabłyszczających. Po umyciu podłogi nie trzeba długo czekać, aż wyschnie. Zazwyczaj dzieje się to błyskawicznie (w porównaniu do tradycyjnych mopów). Jakie parametry? Przy wyborze mopa parowego warto zwrócić uwagę na kilka technicznych kwestii, np. moc. Im ta wartość jest wyższa, tym woda zagrzeje się szybciej, a sam mop będzie bardziej wydajny (za minimum możemy uznać 1200 W). Liczy się także pojemność zbiornika na wodę – im większy, tym rzadziej będzie trzeba go uzupełniać. Jeśli wybieramy sprzęt zasilany z sieci, przyjrzyjmy się długości przewodu. Czasami to może stanowić problem, zwłaszcza jeśli chcemy wyczyścić trudno dostępne miejsca, gdzie nie ma gniazdek. Optymalnym wyborem będzie przewód o długości 5 m albo 6 m. Mopy parowe zawierają w zestawie wiele końcówek do czyszczenia różnego typu powierzchni. Są to np. wąska nasadka do czyszczenia fug, szczoteczka, nakładka do czyszczenia dywanów czy nakładka do czyszczenia szyb i okien. Wybór zależy od indywidualnych preferencji. Oczywiście ważne jest też to, o czym wspomnieliśmy powyżej, czyli tryby pracy pozwalające dostosować strumień pary do rodzaju podłogi.