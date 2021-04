Rekord świata w dronach pobity. Takiej chmary jeszcze nie było

Jeżeli logo wydaje się znajome, to nie nic w tym dziwnego. Należy do Hyundaia, który w ten sposób chciało zaprezentować model o nazwie Genesis. Skąd ten rozmach? Z mocarstwowych zapędów Hyundaia. Firma w ten sposób świętuje oficjalne wejście na rynek chiński.

Warto również dodać, że pod koniec roku Hyundai wydał ponad miliard dolarów na zakup Boston Dynamics, amerykańskiej firmy zajmującej się produkcją robotów. Tych samych, w których brylowały Atlas i Spot w filmikach zmywając naczynia czy tańcząc do piosenki "Do You Love Me" zespołu The Contours.