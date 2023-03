Rakiety BURSZTYN 2K po pierwszych testach [Wideo]

W czasie wcześniejszych prób Instytut przetestował ogólną koncepcję rakiety, tak by możliwe było zwiększenie maksymalnego pułapu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie wpływu warunków atmosferycznych na ryzyko odwołania startu. Dzięki wszystkim wprowadzonym usprawnieniom BURSZTYN 2K ma być precyzyjniejszy niezależnie od panujących warunków wietrznych przy ziemi tuż przed wystrzeleniem.

ILR-33 BURSZTYN to polska eksperymentalna wielostopniowa rakieta suborbitalna, która może znaleźć zastosowanie w sondażu atmosfery, badaniach w mikrograwitacji oraz jako platforma służąca do testowania technologii rakietowych i kosmicznych. Zarówno poprzednia wersja, jak i 2K to rakiety eksperymentalne, które mają pozwolić polskim inżynierom na zdobycie odpowiedniego doświadczenia w konstruowaniu tego typu technologii.