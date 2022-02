"Radioaktywne" lodowce. Zaskakujące odkrycie polskich badaczy

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym składnikiem środowiska człowieka. A za jego występowanie odpowiadają głównie naturalnie występujące izotopy radioaktywne oraz promieniowanie kosmiczne. Jednak intensywne próby z bronią jądrową, przeprowadzane w połowie XX wieku, a także katastrofa w Czarnobylu wprowadziły do atmosfery całą gamę nowych izotopów promieniotwórczych.

Próbki kriokonitu z lodowca Blåisen charakteryzowały się bardzo wysokimi stężeniami sztucznych izotopów, w szczególności cezu (jednoznacznie wiązanego z katastrofą w Czarnobylu), ameryku, bizmutu oraz plutonu. Co zaskakujące, nawet intensywne opady nie wpływały na wypłukiwanie się radionuklidów z kriokonitu.

- Stężenia sztucznych radionuklidów w norweskim kriokonicie należą do najwyższych znalezionych na półkuli północnej. Wyższe zaobserwowano jedynie w niektórych lodowcach Austrii. W istocie kriokonit z badanego norweskiego lodowca jest kilkukrotnie bardziej promieniotwórczy od kriokonitu na przykład z lodowców Svalbardu - zauważa dr Łokas, której badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Najważniejsze jest jednak to, że promieniowanie emitowane przez norweski kriokonit nie stanowi zagrożenia dla ludzi czy zwierząt. Wraz z przyspieszającym się tempem topnienia lodowców można się jednak spodziewać, że zanieczyszczenia trafią do zbiorników wody pitnej. Naukowcy nie są jednak w stanie w tym momencie ocenić potencjalnego zagrożenia, jakie może to nieść w przyszłości.