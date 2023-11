Ptak dodo powróci? Podjęto działania, by odtworzyć wymarły gatunek

Dodo to gatunek dużego ptaka, który należał do rodziny gołębiowatych. Występował endemicznie na wyspie Mauritius. Mimo że jest najczęściej wspominanym w historii i kulturze wymarłym gatunkiem zwierzęcia, to niemal nic nie wiadomo o jego życiu na wolności. Do wymarcia gatunku przyczyniło się odławianie ptaka przez ludzi napływających na wyspę – były to ptaki duże, lecz niezbyt bojaźliwe – oraz plądrowanie gniazd przez wprowadzone na wyspy świnie.