Zrezygnuj z fajerwerków. Wybuch przeraża zwierzęta w promieniu 10 km

Przywitanie Nowego Roku zazwyczaj kojarzy nam się z widowiskowymi fajerwerkami na niebie, hukiem petard i wszelkimi wyrobami pirotechnicznymi. Jednak dla zwierząt oznacza to stres, przerażenie i często cierpienie . Zarówno te dzikie, domowe, jak i gospodarskie mogą być narażone na poważne skutki zdrowotne, a nawet utratę życia, z powodu gwałtownych wybuchów.

Z tego powodu złożona z ponad 40 naukowców, głównie przyrodników, Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała apel, by wejście w Nowy Rok świętować w inny sposób. "Badania wykazują, że eksplozje sztucznych ogni oddziałują na zwierzęta w promieniu co najmniej 10 km" - przekazał dr inż. Andrzej Kepel, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Informuje też, że w Polsce jest niewiele miejsc wolnych od "efektu nocy sylwestrowej".

Przyrodnicy przypominają, że początek stycznia przynosi regularne doniesienia o martwych zwierzętach . Sylwester jest szczególnie niebezpieczny dla ptaków , które płoszone wybuchami, w ciemności nierzadko uderzają o przeszkody, a wiele z nich ponosi śmierć. Inne stworzenia, wybudzone hałasem i błyskami, tracą zapasy energii potrzebne do przetrwania zimowego snu.

Fajerwerki to koszmar dla zwierząt domowych i dzikich

Również zwierzęta domowe przeżywają te chwile z trudem – część z nich ucieka ze swoich domów i nigdy nie wraca. Wiele psów i kotów wymaga leków uspokajających , by poradzić sobie z noworocznym stresem. Zwierzęta w schroniskach, ośrodkach rehabilitacyjnych, azylach i ogrodach zoologicznych również doświadczają ogromnego stresu.

Zmniejszenie liczby fajerwerków to nie tylko sposób na zmniejszenie cierpienia zwierząt. To także mniejsza liczba pożarów, obniżenie kosztów akcji ratowniczych i mniej szkód zdrowotnych dla ludzi, w tym dzieci. Jest to również sposób na redukcję odpadów i zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji oraz odpalania fajerwerków.