Przygotuj się na DVB-T2. Nowy standard telewizji wkracza od marca

Zmiana jest podyktowana faktem, że pasmo musi zostać zwolnione do rozbudowy sieci 5G. Nowy system pozwoli na przesył większej ilości danych, ponieważ zamiast 25 będzie przesyłane 40 megabitów na sekundę. Nie tylko poprawi to jakość, ale także pozwoli zwiększyć ofertę programową w ramach telewizji naziemnej.

Jeżeli okaże się, że potrzebna jest zmiana, to macie dwa wyjścia. Pierwsze to oczywiście zakup nowego telewizora. Jeżeli z jakiegoś powodu myśleliście o zmianie, wejście w życie nowej technologii telewizji naziemnej może być doskonałym argumentem, by zdecydować się na ten krok. Drugie rozwiązanie, znacznie mniej kosztowne to zakup dekodera. Te kosztują już nieco ponad 100 zł.