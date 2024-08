Przyczyna problemów zdrowotnych. Problem całego społeczeństwa

Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił powagę sytuacji, komentując wyniki analizy.

- Jest to zdecydowanie problem zdrowia publicznego i prewencji. Złe warunki w nocy i niska jakość snu prowadzą do większej podatności na choroby zakaźne i intensywniejszych objawów chorób alergicznych. Gorszy sen to także pogorszenie się naszego dobrostanu psychofizycznego, ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i cukrzycy, mniejsza efektywność w pracy czy słabsze wyniki w nauce – powiedział.

Autorzy opracowania podkreślają, że ocieplenie klimatu ma bezpośredni wpływ na temperatury nocne na całym świecie. Z ich analizy wynika, że 2,4 mld ludzi na świecie doświadcza co najmniej dwóch dodatkowych tygodni w roku, w których temperatury w nocy przekraczają 25 st. C, a ok. 1,1 mld ludzi – co najmniej dwóch dodatkowych tygodni w roku, gdy temperatura nocna wynosi powyżej 18 st. C. W najcieplejszych krajach temperatura w nocy nie spada nawet poniżej 30 st. C.

Analiza obejmująca 202 kraje w latach 2014-2023 wykazała, że Polska jest jednym z tych państw, w których zmiany klimatu przyczyniły się do zwiększenia liczby dni z minimalną temperaturą w nocy wynoszącą ponad 18 st. C o 7-14. W niektórych europejskich miastach aż o miesiąc wydłużył się czas, gdy nocna temperatura wynosi ponad 18 st. C.

Idealna temperatura do snu

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że optymalna temperatura do spania to 18 st. C. Według organizacji Sleep Charity z Wielkiej Brytanii idealna temperatura pokojowa dla snu to przedział 16-18 st. C, podczas gdy amerykańska organizacja National Sleep Foundation wskazuje, że optymalna dla dobrej jakości snu jest temperatura między 15,6 st. C a 19,4 st. C.

Wysokie temperatury nocne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ich szkodliwość wynika z faktu, że uniemożliwiają one organizmowi odpowiednie ochłodzenie po dniu pełnym upału, co z kolei prowadzi do zakłócenia procesów regeneracyjnych. Dodatkowo, ciepłe noce skutkują nieregularnym i skróconym snem, co w długoterminowej perspektywie może prowadzić do rozwoju różnych chorób, a nawet zwiększać ryzyko zgonu.

Skutki złego snu

Niedostateczna ilość snu lub sen niskiej jakości ma wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wśród nich można wymienić: nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, negatywne skutki dla układu sercowo-naczyniowego, zwiększone ryzyko zachorowania na raka i cukrzycę, problemy z psychicznym samopoczuciem, skłonności do zachowań samobójczych, a także skrócenie średniej długości życia. Badania naukowe wykazały, że ryzyko zgonu w dni, które poprzedzały ciepłe noce, jest o 50% wyższe niż w pozostałe dni - podkreślają autorzy analizy.

Zakłócenia snu mają również negatywny wpływ na sprawność umysłową, w tym na pamięć i koncentrację. Mogą one również zaburzać rozwój mózgu u dzieci, utrudniać proces uczenia się, a także zwiększać ryzyko wypadków, urazów i zgonów związanych z bezpieczeństwem, na przykład w miejscu pracy czy podczas dojazdów do niego.

Komu najbardziej szkodzą ciepłe noce?

Autorzy badania zwracają uwagę, że ciepłe noce mają szczególnie negatywny wpływ na bardziej wrażliwe grupy społeczne, takie jak dzieci, osoby starsze czy kobiety w ciąży. U kobiet ciężarnych zaburzenia snu mogą prowadzić do ryzyka przedwczesnego porodu, depresji poporodowej, a także negatywnie wpływać na zdrowie dziecka.

Osoby znajdujące się w gorszej sytuacji ekonomicznej są szczególnie narażone na negatywne skutki gorących nocy, ze względu na warunki mieszkaniowe i brak dostępu do klimatyzacji.

- Niektóre grupy demograficzne są szczególnie dotknięte tym problemem - mowa o osobach o niższych dochodach i seniorach. Sen jest kluczowym elementem dobrego samopoczucia i aby go zachować, będziemy musieli pomóc ludziom dostosować się do wyższych temperatur w nocy, jednocześnie starając się zmniejszyć stopień, w jakim takie temperatury wzrosną w przyszłości – skomentował dr Nick Obradovich z Laureate Institute for Brain Research.

Najgorzej jest w miastach

Wpływ ciepłych nocy na zdrowie może być szczególnie nasilony w miastach. Dr Tadeusz Jędrzejczyk podkreślił, że problem ten nie dotyczy tylko turystów, którzy mogą być narażeni na awarię klimatyzacji. Wielu, często starszych ludzi, mieszkających w miejskich wyspach ciepła, a w dodatku w budynkach o południowo-zachodnim nasłonecznieniu i na górnych piętrach (zwłaszcza na poddaszu), jest latem narażonych na bardzo niesprzyjające zdrowiu warunki w nocy, ocenił specjalista.