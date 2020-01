Przesunięty start Disney+ w Europie. Polska nadal bez platformy serialu Mandalorian

Serial Mandalorian cieszy się wielką popularnością, tak samo jak jeden z jego bohaterów nazywany przez fanów baby Yoda. Platforma Disney+, na której można oglądać serial, wciąż nie zawitała do Polski. Firma przesunęła europejską premierę, ale milczy o Polsce.

Kiedy obejrzymy normalnie w Polsce The Mandalorian z baby Yodą? Wciąż nie wiemy (Materiały prasowe)

Wieści są niby dobre, ale też nie ma powodu do przesadnego entuzjazmu. Przesunięcie o kilka dni startu w Europie (poza Holandią kraje ze starego kontynentu nie mają na razie dostępu do Disney+) może dobrze nastawiać, jednak wciąż brak informacji o Polsce. Usługa miała pierwotnie zagościć w bliższych nam rejonach 31 marca, ale zrobi to dokładnie tydzień wcześniej, czyli 24 marca.

Wśród nowych krajów, gdzie Disney+ rozszerzy swoją usługę można wymienić Wielką Brytanię, Irlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Austrię i Szwajcarię. Co więcej, jak podaje The Verge, Disney zapowiada w następnej kolejności dołączenie Belgii, Portugalii i krajów skandynawskich jeszcze tego lata. Cena abonamentu ma wynosić 6,99 Euro (około 30 złotych).

Disney+ w Polsce to nadal niewiadoma A co z Polską? Szalenie popularny serial Mandalorian dostał na start w USA polski dubbing, interfejs Disney+ przygotowano również w naszym języku. To by oznaczało, że firma ma plany na wprowadzenie swojej usługi do Polski. Na razie zainteresowani obchodzą blokady regionalne stosując serwery VPN, dzięki którym dla usługi są widoczni np. jako osoby z USA, ale to tylko nieoficjalna metoda na obejrzenie małego Yody i innych materiałów z Disney+.