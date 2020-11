Przerwy techniczne banków w ten weekend. Zrób zakupy wcześniej lub szykuj gotówkę

Na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej pojawił się komunikat informujący o przerwie technicznej w dostępności systemu Elixir Plus. Z uwagi na specyfikę działania poszczególnych systemów bankowych, o konkretnych godzinach niedostępności banki informują swoich klientów indywidualnie.

Przerwa w banku Santander (20.11 - 21.11 2020). Niedostępne usługi:

Prace serwisowe w banku Millenium 21 listopada (00:00-2:40 w nocy)

Przerwa techniczna w Getin Bank (20-21 listopada oraz 21 na 22 listopada)

Alior Bank planuje połączenie z oddziałem T-Mobile Usługi Bankowe

Alior Bank planuje zakończenie operacyjnego połączenia z oddziałem T-Mobile Usługi Bankowe. Dane klientów oddziału T-Mobile Usługi Bankowe zostaną przeniesione do systemów Alior Banku. Z tego powodu systemy bankowe oraz większość usług będzie niedostępna dłużej niż zwykle. Przerwa techniczna potrwa od soboty 28.11.2020 r. od godz. 23:00 do niedzieli 29.11.2020 r. do godz. 19:00.