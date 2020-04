Przekazanie danych Poczcie Polskiej. UODO mówi, że wszystko jest w porządku, a eksperci alarmują

Samorządy mają przekazać Poczcie Polskiej dane osobowe z list wyborców. Ma to posłużyć zorganizowaniu korespondencyjnych wyborów prezydenta RP w maju. Eksperci alarmują, że taka praktyka jest niebezpieczna i niezgodna z prawe. Prezes UODO uspokaja.

W czwartek rano w internecie pojawiła się treść listu, jaki rzekomo Poczta Polska wysłała do samorządowców w całej Polsce. Zostali wezwani w nim do przekazania Poczcie list wyborców ze swoich regionów. Wzbudziło to wiele kontrowersji: Czy jest to zgodne z prawem? Czy nie narusza przepisów RODO. Czy jest bezpieczne?

"Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Fundacja Panoptykon oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłały do wszystkich samorządów w Polsce krótką opinię prawną, w której organizacje wskazują, że żądanie list wyborców jest niezgodne z prawem." - czytamy na stronie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. "Jednocześnie organizacje zaapelowały do urzędników samorządowych o nieprzekazywanie danych Poczcie Polskiej."

Jacek Sasin o obowiązku listonoszy

Nie ma podstawy prawnej Organizacje podkreślają w piśmie, iż ustawa o wyborach korespondencyjnych, która została wskazana jako podstawa prawna, nie jest jeszcze obowiązującym prawem. W tej chwili analizuje ją Senat, który ma na to czas do 5 maja. Izba wyższa już zgłasza liczne zastrzeżenia do projektu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, że ustawa nie została jeszcze uchwalona, a tym samym nie jest na dziś obowiązującym w Polsce prawem, Poczta Polska nie bierze na ten moment udziału w organizacji wyborów, a więc pierwsza ze wskazanych w art. 99 ustawy sytuacji nie ma miejsca.

- Rozumiem, że wojewodowie, przekazując dane, kierują się pkt 11, ustawy o Covid-19, który mówi, że wojewoda może wydawać polecenia samorządom - komentuje dla WP Tech dr Maciej Kawecki, który koordynował w Polsce wprowadzenie przepisów RODO.

- I to jest ok, z wyjątkiem danych osobowych, bo przetwarzanie danych osobowych musi się odbywać na podstawie prawa, które mówi o tym, jaki jest celi ich przetwarzania. Mamy wprawdzie art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 który uprawnia Pocztę Polską do uzyskiwania dostępu do rejestrów publicznych, ale dla mnie jest on zbyt ogólny.

UODO nie widzi problemu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uspokaja i informuje, że przekazanie danych osobowych Poczcie Polskiej jest zgodne z przepisami:

"Podkreślenia wymaga fakt, że wskazane w projekcie rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego znajdują w dużej części odzwierciedlenie w obecnie obowiązujących przepisach ustawy - Kodeks wyborczy, regulujących zasady głosowania korespondencyjnego." - czytamy w oświadczeniu Prezesa UODO przesłanym do redakcji. "Przepisy te umożliwiają bowiem wyborcom niepełnosprawnym głosowanie korespondencyjnie. Zgodnie z tymi regulacjami możliwość taką mają również wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Kodeks wyborczy określa również tryb i sposoby realizacji formy korespondencyjnej głosowania."

"Przepisy projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. powielają więc wiele rozwiązań głosowania korespondencyjnego znajdujących się już w przepisach Kodeksu wyborczego - rozszerzając je na ogół wyborców."

Nocna akcja Poczty Polskiej oprócz dyskusji o legalności działań wywołała jeszcze jeden efekt. Politycy, w ramach protestu, wklejają w mediach społecznościowych oświadczenia, w których mówią, że nie zgadzają się, aby samorządowcy przekazywali Poczcie ich dane osobowe. Doktor Maciej Kawecki komentuje, że te oświadczenia są warte tyle, co "łańcuszki" na Facebooku.