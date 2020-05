Loty na odległe planety? Polak wymyślił rewolucyjny sposób

Poznaj technologię, którą zapoczątkował Polak

To niesamowite, że pomysł napędzania rakiet poprzez serię eksplozji obmyślali już inżynierowie w XIX wieku. Jednakże to dopiero Polak, Stanisław Ulam wpadł na to, jak zrealizować tę ideę. Potrzeba było do tego atomówek. Dużo atomówek.