Produkcja Xbox Series była opóźniona. Poznaliśmy powody

Fani i media podejrzewali początkowo, że opóźnienia to – a jakże – skutek pandemii. Jednak Phil Spencer, szef Xboxa, w niedawnym wywiadzie dla The Verge zdradza, że chodziło jednak o RDNA 2. Tu Microsoft nie mógł działać, jak mu się podoba, bo rozwiązania te tworzy kto inny – AMD. A konsola bez chipów od tego producenta byłaby po prostu bezużyteczna.

- Byliśmy nieco w tyle za Sony, jeśli o to chodzi, bo zaczęliśmy późnym latem. Potem trzeba to jeszcze wysłać przecież do wszystkich sprzedawców i dystrybutorów – tłumaczy Spencer. Jak się później okazało, to jednak w pierwszym etapie sprzedaży nowych konsol nie przeszkodziło. Przynajmniej tak twierdził sam Spencer, zapewniając że Xboksy biją rekordy sprzedaży, ale jednocześnie nie podając konkretnych liczb.