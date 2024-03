Problemy ze snem to początek. Eksperci wskazują winnego

Jasne światła zewnętrzne są powszechnie stosowane w celu poprawy widoczności otoczenia po zmroku, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort ludzi. Niemniej jednak, autorzy badania zwracają uwagę, że w dzisiejszych czasach jest ich zdecydowanie za dużo. Skutkiem tego jest fakt, że około 80 proc. populacji żyje w środowiskach zanieczyszczonych światłem, co wpływa na ludzkie zdrowie.

Autorzy publikacji tłumaczą możliwy mechanizm, który stoi u podstaw wykrytej przez nich korelacji. Polega on na tym, że ciągła ekspozycja na jasne światło w nocy hamuje produkcję melatoniny - hormonu sprzyjającego zasypianiu. Zakłóca to nasz 24-godzinny wewnętrzny zegar i prowadzi do zaburzeń snu. Tymczasem, co wykazały liczne badania, u osób źle sypiających, w porównaniu z osobami, które śpią dobrze, z biegiem czasu występuje coraz większe ryzyko pogorszenia funkcji układu sercowo-naczyniowego.