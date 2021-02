Prawnik dołączył do rozprawy online. Zapomniał wyłączyć filtru zamieniającego go w kota

Rod Ponton, prawnik z Teksasu we wtorek przypadkowo dołączył do rozprawy sądowej prowadzonej na żywo. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że używając aplikacji Zoom, włączył filtr, który zamienił go w anonimowego kota. - Jestem tu na żywo. Nie jestem kotem – przekonywał mężczyzna.

Źródło: YouTube.com