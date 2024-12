Pralka dla ludzki. Szykuje się konkurencja dla wanny i prysznica

Źródło zdjęć: © Science Co.

Japońscy inżynierowie stworzyli rozwiązanie, które w przyszłości może stać się poważną konkurencją dla wanien i pryszniców. Wspomagana przez AI pralka dla ludzi gwarantuje bowiem nie tylko czyste ciało (i to w zaledwie 15 minut), ale też wyjątkowe, relaksujące doznania.

Dla osób, które po długim dniu marzą o relaksującej kąpieli, ale nie mają na nią czasu, japońscy inżynierowie opracowali coś, co może być idealnym rozwiązaniem. Chodzi o "Mirai Ningen Sentakuki", czyli "maszynę do mycia ludzi przyszłości". Urządzenie, które zostało stworzone przez osakijską firmę Science Co., potrafi umyć i wysuszyć ciało po analizie przeprowadzonej za pomocą technologii AI.

Pralka dla ludzi

Futurystyczne urządzenie, przypominające kokpit myśliwca lub kapsułę, po raz pierwszy zostanie oficjalnie zaprezentowane na Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka (trwającej od 13 kwietnia 2025 r. do 13 października 2025 r.), gdzie 1000 osób będzie miało szansę je przetestować i samodzielnie przekonać się o jego skuteczności. Naukowcy już teraz zapewniają, że ta niezwykła maszyna działa podobnie jak pralka i potrzebuje zaledwie 15 minut, aby zakończyć cykl mycia człowieka.

Po wejściu do plastikowej kapsuły, wypełnia się ona do połowy ciepłą wodą. Następnie, z dużą prędkością, wystrzeliwane są strumienie wody zawierające mikropęcherzyki powietrza. Pęcherzyki te pękają, tworząc małą, ale potężną falę ciśnienia, która usuwa brud ze skóry. Jak donosi serwis WION Science, ten sam proces stosowany jest do czyszczenia części elektronicznych, które nie mogą być myte chemikaliami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Czas na AI. Zapowiedź buntu maszyn czy nowa rewolucja przemysłowa? - Historie Jutra napędza PLAY #5

Science Co. twierdzi, że maszyna do mycia ludzi nie tylko oczyszcza ciało, ale także "czyści umysł". Podczas mycia, elektrody w fotelu zbierają biologiczne informacje na temat użytkownika i dostosowują temperaturę wody. Z kolei czujnik AI interpretuje, czy użytkownik jest spokojny czy podekscytowany, i odtwarza specjalnie dobrane filmy wewnątrz kapsuły, aby uspokoić jego nerwy i zapewnić mu relaks.