Najlepsze roboty do mycia okien 2025 - ranking

Roboty te, jak wskazuje nazwa, służą przede wszystkim do mycia okien, ale nie są to jedyne powierzchnie, do których można je wykorzystać. Poradzą sobie także z takimi miejscami jak na przykład gładkie płytki na ścianach czy szklana kabina prysznicowa. Mogą czyścić powierzchnie na mokro lub na sucho. Wybierając roboty do mycia okien należy wziąć pod uwagę:

· siłę ssania - im większa, tym robot będzie lepiej przywierał do czyszczonej powierzchni. Będzie to miało znaczenie przy silniejszych zabrudzeniach.

· wagę urządzenia - wiąże się bezpośrednio z mocą ssania, bo jeżeli robot do mycia okien będzie zbyt ciężki, a jego moc ssania za mała, może on tracić przyczepność, szczególnie przy mocno zawilgoconej powierzchni.

· wydajność: im mniej czasu robot spędzi na wyczyszczeniu 1 m² powierzchni, tym większa jego wydajność

· kształt robota - warto zwrócić na to uwagę, bo różne modele będą różniły się przez to parametrami

Ranking robotów do mycia okien

Nasz ranking zaczniemy od podium, a więc od najlepszych robotów, idąc w dół, do urządzeń o słabszych parametrach. Dzięki temu możesz wybrać najlepszą opcję, kierując się:

· opisem urządzenia

· ceną na dzień dzisiejszy

· zestawieniem wad i zalet

· podstawowym zestawieniem cech i funkcji robota

· zawartością opakowania

· krótkim podsumowaniem

1. Welltec RX10 Pro

Najlepszym robotem do mycia okien w roku 2025 zostaje Welltec RX10 Pro. I nic dziwnego - to urządzenie o niezwykłej mocy, wyposażone w nowoczesny system SLAM 4.0, dwa ultradźwiękowe spryskiwacze i szeroki zestaw akcesoriów. Poradzi sobie z różnymi rodzajami powierzchni, czyści na mokro i na sucho.

Dzisiejsza cena: 1550 zł

Welltec RX10 Pro © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· ogromna moc ssąca - aż do 4000 Pa, co pozwala usunąć nawet silne zabrudzenia

· czyści bardzo wydajnie - 3,1 min / m²

· cztery różne tryby automatyczne, także tryb podwójnego czyszczenia

· zestaw zawiera 16 ściereczek oraz 20 innych akcesoriów

· jest wyposażony w zaawansowany system nawigacji SLAM 4.0

· pozwala na czyszczenie różnych powierzchni, w tym również okien bezramowych oraz bardzo cienkich szyb od 3 mm grubości

· posiada wbudowany żyroskop oraz silnik bezszczotkowy o dużej wydajności

· napęd obrotowy imituje mycie ręczne - bardzo dokładne

· posiada funkcję automatycznego spryskiwania, ale spryskiwacze można również uruchomić ręcznie

· robotem można sterować za pomocą pilota oraz zdalnie za pomocą aplikacji wifi

· 5 lat gwarancji w systemie door-to-door

· robot ma duży pojemnik na płyn o pojemności 120 ml

Wady:

· okrągły kształt ściereczek skutkuje niedoczyszczonymi kilkoma centymetrami w rogach okna

Cechy i funkcje

To, co wyróżnia Welltec RX10 Pro, to wyjątkowa skuteczność w czyszczeniu. Ultradźwiękowe spryskiwacze pozwalają równomiernie rozprowadzić środek czyszczący. Jedno napełnienie pojemnika na płyn pozwala umyć aż 60 m² powierzchni. Robot może czyścić na mokro i sucho. Tryb na sucho może być traktowany jako czyszczenie wstępne, które usunie na przykład piasek czy kurz. Na uwagę zasługuje także szybkość czyszczenia - 1 m² powierzchni robot umyje zaledwie w 3,1 minuty. Bardzo mocny system ssący daje nie tylko świetną przyczepność, ale także mocniejszy docisk ściereczki do powierzchni.

System nawigacji SLAM 4.0 w połączeniu z czujnikiem ciśnienia pozwala dokładnie określić brzegi czyszczonej powierzchni, a po zakończonej pracy robot wraca do punktu początkowego.

Zawartość opakowania

· robot do mycia okien Welltec RX10 Pro

· 8 kompletów ściereczek czyszczących (16 sztuk)

· płyn do mycia okien - dwie sztuki po 250 ml

· butelka ze spryskiwaczem

· butelka do napełniania zbiornika

· papierowa instrukcja obsługi w języku polskim

· przedłużacz DC o długości 4,5 m

· zasilacz

· przewód zasilający AC o długości 3 m

· certyfikat gwarancyjny

· przedłużacz AC o długości 3 m

· linka zabezpieczająca o długości 5 m

· pilot zdalnego sterowania

Podsumowanie pracy robota

Robot do mycia okien Welltec Probot® RX10 Pro posiada dużą moc ssącą aż do 4000 Pa, pracuje szybko i wydajnie, radząc sobie nawet z trudniejszymi zabrudzeniami. Niemal idealnie czyści okna, wszelkie powierzchnia szklane i kafelki na ścianach.

2. Welltec RX3 Pro

Na drugim miejscu w rankingu pojawia się robot, którego parametry są jeszcze lepsze niż w przypadku urządzenia z miejsca pierwszego. Przyznaliśmy miejsce drugie wyłącznie ze względu na wyższą cenę. Welltec Probot RX3 czyści 1 m² w zaledwie 1,6 minuty! Posiada ogromną moc ssącą i pozwala czyścić różne powierzchnie na sucho lub na mokro.

Dzisiejsza cena: 2450 zł

Welltec Probot RX3 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· to najszybszy model na rynku - 1,6 min / m²

· posiada ogromną moc ssącą aż do 4000 Pa

· w zestawie znajduje się ponad 20-elementowy zestaw akcesoriów, w tym 8 ściereczek

· urządzenie posiada zaawansowany system nawigacji SLAM 4.0 oraz dwa ultradźwiękowe spryskiwacze, co pozwala dokładnie wyczyścić powierzchnie

· czujnik ciśnienia powietrza pozwala na automatyczne dostosowywanie mocy ssącej w zależności od stopnia zabrudzenia

· dzięki czujnikowi krawędzi można czyścić nim okna bezramowe oraz szyby od 3 mm, a robot świetnie trzyma się nawierzchni i nie upada

· spryskiwacze można uruchamiać automatycznie lub ręcznie, także zdalnie - za pomocą pilota lub aplikacji wifi

· jedno napełnienie pojemników na środek czyszczący pozwala na umycie 24 m² powierzchni

· dzięki napędowi gąsienicowemu robot czyści systematycznie i dokładnie, a wydajny silnik bezszczotkowy i cztery tryby automatyczne zapewniają pracę na najwyższym poziomie

· ściereczki z pełnymi rogami

· podobnie jak w przypadku RX10 Pro, 5 lat gwarancji

Wady: Cena Cechy i funkcje

Najszybszy robot do mycia okien działa precyzyjnie, nie pozostawia smug, świetnie trzyma się powierzchni i na dodatek posiada komunikaty w języku polskim (można je wyciszyć). Sterowany za pomocą pilota lub aplikacji pozwala całkowicie zautomatyzować mycie powierzchni. Automatycznie regulowana moc ssąca do 4000 Pa gwarantuje usunięcie nawet największych zabrudzeń.

Urządzenie otrzymało atest higieniczny PZH. Po zakończonej pracy urządzenie wraca do pozycji początkowej.

Zawartość opakowania

· robot do mycia okien Welltec RX3 Pro

· 8 ściereczek czyszczących

· płyn do mycia okien - dwie sztuki po 250 ml

· butelka ze spryskiwaczem

· butelka do napełniania zbiorników

· papierowa instrukcja obsługi w języku polskim

· przedłużacz DC o długości 4,5 m

· zasilacz

· przewód zasilający AC o długości 3 m

· linka zabezpieczająca o długości 5 m

· certyfikat gwarancyjny

· przedłużacz AC o długości 3 m

· pilot

· zapasowy zestaw rzepów

· 4 dysze ultradźwiękowe

· faktura w formie elektronicznej

Podsumowanie pracy robota

Najszybszy na rynku robot Welltec RX3 Pro o ogromnej mocy ssącej i dużej precyzji poradzi sobie nawet z bardzo dużymi powierzchniami. Czyści dokładnie, pracuje cicho, dzięki ultranowoczesnym rozwiązaniom takim jak zaawansowany system nawigacji SLAM 4.0. działa niezawodnie, a robot dzięki inteligentnie zaplanowanej ścieżce jest w stanie wyczyścić całą powierzchnię, także w trudniej dostępnych miejscach dla robotów z okrągłymi ściereczkami.

3. Ecovacs Winbot W2 Omni

Robot wykorzystuje do planowania ścieżki technologię WIN-SLAM 4.0, tj. drobną modyfikacją standardowego SLAM4.0. Urządzenie jest wyposażone w system potrójnych dysz, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia. Do dyspozycji jest aż pięć trybów działania, a bardzo duża moc ssania o sile 5500 Pa sprawia, że robot mocno trzyma się powierzchni i nie upada. Stacja Omni umożliwia pracę w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu.

Dzisiejsza cena: 1989 zł

Ecovacs Winbot W2 Omni © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· technologia WIN-SLAM 4.0 umożliwiająca planowanie ścieżki czyszczenia

· równomierne rozprowadzanie wody, co pozwala skutecznie umyć powierzchnię

· posiada pięć trybów pracy, w tym tryb czyszczenia punktowego i głębokiego czyszczenia

· bardzo duża moc ssania 5500 Pa zapewnia dobrą przyczepność i zabezpieczenie przed upadkiem, choć robot jest cięższy niż większość modeli

· stacja Omni umożliwia pracę bez podłączenia do prądu – 110 minut przy pełnym naładowaniu

· 2 min/m² w trybie szybkiego czyszczenia

Wady:

· ściereczki z "uciętymi rogami

· przenoszenie stacji od okna do okna może być uciążliwe

· tylko dwie ściereczki w zestawie

Cechy i funkcje

Oferujący aż pięć trybów czyszczenia robot Ecovacs Winbot W2 Omni to pozycja warta uwagi. Zintegrowany akumulator i stacja dokująca to dodatkowy atut - posiada zwijarkę przewodu oraz schowek na samego robota i akcesoria. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, nawet dla osób starszych, choć przenoszenie stacji z miejsca na miejsce może być dla niektórych trochę uciążliwe. Robot będzie czyścić wszystkie powierzchnie z gładkiego szkła.

Zawartość opakowania

· robot Ecovacs Winbot W2

· stacja Ecovacs Winbot Omni

· roztwór czyszczący Ecovacs Winbot 230 ml

· zasilacz

· 2 ściereczki czyszczące

· Instrukcja obsługi

Podsumowanie pracy

Urządzenie działa dosyć szybko - 2 min/m², posiada stację dokującą i zadziała także bez zasilania. Można nim czyścić punktowo, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem myć całej powierzchni.

4. Hobot R3

Hobot R3 dobrze radzi sobie z zabrudzeniami. Wyposażono go w dysze ultradźwiękowe rozpylające drobną mgiełkę, co ma imitować ludzki oddech szklanej powierzchni. Brud zostaje rozpuszczonym, jeszcze zanim woda zdąży wyparować. Hobot R3 wyróżnia się świetną przyczepnością do powierzchni, a dwie okrągłe nakładki z mikrofibry imitują ruch rąk. Moc ssania ma wartość 5 kg, co w przypadku tego robota daje około 3600-3900 Pa.

Dzisiejsza cena: 1599 zł

Hobot R3 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· urządzenie jest smukłe i ma płaską konstrukcję (95 mm)

· urządzenie działa na zasadzie innowacyjnej technologii, która umożliwia rozpuszczanie brudu oraz imitowanie ruchu ludzkich rąk w trakcie czyszczenia powierzchni

· robot zużywa 1,3 ml wody na 1 m², dzięki czemu oszczędzamy energię

· wyposażony jest w silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności

· cicho pracuje

· działa w oparciu o aplikację lub pilota do zdalnego sterowania

· uruchamia się za pomocą jednego przycisku

Wady:

· nie daje możliwości sterowania częstotliwością spryskiwania powierzchni

· przy swojej niskiej wadze i mocy ssania (1020g i 3600-3800Pa) na zewnątrz może nie poradzić sobie podczas wietrznej pogody

· ograniczona ilość rozpylanej wody może negatywnie wpływać na jakość czyszczenia. Roboty te ogólnie zużywają niewiele energii, więc dalsze ograniczanie jej jest wg nas niepotrzebne.

Cechy i funkcje

Robot najlepiej poradzi sobie z myciem okien wewnątrz domu. Przy średnich zabrudzeniach poradzi sobie bardzo dobrze, przy trudniejszych - może pozostawiać smugi i nie domywać. Zbiorniczek o pojemności 30 ml pozwoli na umycie około 23 m².

Zawartość opakowania

· robot Hobot R3

· 2 obręcze

· linka zabezpieczająca

· pilot

· zasilacz z przedłużaczem o długości 5 m

· instrukcja obsługi w języku polskim

· 2 wymienne dysze

· 6 kompletów ściereczek z mikrofibry (12 sztuk)

· płyn do mycia szyb

Podsumowanie pracy

Robot pracuje sprawnie, choć ze względu na lekkość oraz niższą od opisanych wyżej moc ssącą może nie radzić sobie z szybami zewnętrznymi. Dzięki zastosowanym technologiom, na przykład podwójnym sonicznym dyszom spryskującym efekty jego pracy powinny być zadowalające.

5. Cobbo e6 slim

Ten model pojawił się w sprzedaży na początku 2024 roku. Jest wyjątkowo smukły, jego wysokość to zaledwie 74 mm. Wyposażono go między innymi w system podwójnego spryskiwania za pomocą dwóch dysz, dzięki czemu naprawdę dobrze radzi sobie z czyszczeniem gładkich powierzchni.

Dzisiejsza cena: 1590 zł

Cobbo e6 slim © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· podwójne, soniczne dysze spryskujące

· posiada AI Cleaning Path™, system inteligentnego planowania ścieżki czyszczenia

· najsmuklejsza konstrukcja na rynku

· częstotliwością spryskiwania można sterować

· możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej

· dużo ściereczek w zestawie (5 kompletów)

Wady:

· nie dociera w głębsze obszary okna

· dość niska siła ssania - 2800 Pa

· niska waga i siła ssania mogą skutkować utratami przyczepności podczas pracy na zewnątrz lub przy zbyt nawilżonej ściereczce

· pomimo zapewnień producenta niezbyt dobrze sprawuje się na oknach dachowych

Cechy i funkcje

Dzięki podwójnym, systemowym dyszom spryskującym, dolna ściereczka natychmiast rozprowadza detergent, a górna zajmuje się polerowaniem. To zapewnia świetny efekt bez smug. Z kolei specjalnie skonstruowane wyloty sprawiają, że podczas pracy na zewnątrz, detergent nie jest rozdmuchiwany przez wiatr. Aplikacja do urządzenia to Tuya Smart, która obsługuje wiele sprzętów domowych.

Zawartość opakowania

· robot Cobbo e6 slim

· butelka do dozowania płynu

· pilot

· przedłużacz i zasilacz

· 5 kompletów ściereczek (10 sztuk)

· 4 obręcze czyszczące

Podsumowanie pracy

Urządzenie o dużej mocy ssania i nowoczesnej technologii poradzi sobie z różnymi rodzajami powierzchni. Silnik ze specjalnym ustawieniem łopatek wirnika sprawia, że robot świetnie trzyma się podłoża. Przy pracy na zewnątrz oraz na okach dachowych jednak może mieć problemy.

6. Hobot 2S

Robot posiada dwie ultradźwiękowe dysze natryskowe, co pozwala dobrze i równomiernie oczyścić powierzchnię - także nierówną i chropowatą. Urządzanie jest w stanie wyczyścić szybę o dowolnej grubości. Dwa pasy gąsienicowe pozwalają umyć 1 m² powierzchni w 2,4 minuty.

Dzisiejsza cena: 1699 zł

Hobot 2S © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· duży obszar pokrycia (ściereczki mają 24×24 cm) pozwala na mycie naprawdę dużych okien i witryn, posiada również długi przewód zasilający

· urządzenie działa szybko - 2,4 min/m²

· automatyczne wykrywanie krawędzi

· urządzenie ma współczynnik pokrycia narożników 80%, a więc czyści także głęboko w rogach

· działa przy wsparciu aplikacji

Wady:

· przy silniejszych zabrudzeniach może pozostawiać smugi

· pasek gąsienicowy trzeba regularnie czyścić

· dość niska siła ssąca – ok. 2600-2900 Pa

Cechy i funkcje

Urządzenie dobrze radzi sobie z czyszczeniem zabrudzeń dzięki podwójnej, ultradźwiękowej dyszy, która rozpyla mgiełkę o rozmiarze 15μm. Będzie pracować efektywnie na różnych rodzajach szkła, także na szkle warstwowym i laminowanym. Ma trzy automatyczne tryby pracy oraz wskaźnik LED.

Zawartość opakowania

· robot Hobot 2S

· linka zabezpieczająca

· 3 ściereczki z mikrofibry

· pilot

· przewód zasilający AC

· przewód zasilający DC o długości 5 m

· środek do czyszczenia okien

· zasilacz

Podsumowanie pracy

Hobot 2S to urządzenie, które sprawdzi się nie tylko w domu, ale także w biurze lub niewielkim biznesie (kawiarnia, salon usługowy itp.). Jego największą zaletą jest docieranie w głębsze narożniki okna. Można sterować nim za pomocą pilota lub aplikacji. Przy swojej wadze i niskiej sile ssącej może się ześlizgiwać, gdy ściereczka lub powierzchnia jest zbyt mocno nawilżona.

7. Cobbo i5

Robot Cobbo i5 będzie działać na różnych rodzajach powierzchni - oknach, kafelkach, a nawet na gładkich ścianach i stołach. System spryskiwania powierzchni za pomocą mgiełki pozwala dobrze rozprowadzić detergent i doczyścić mocniejsze zabrudzenia.

Dzisiejsza cena: 1290 zł

Cobbo i5 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· cztery rodzaje automatycznych trybów pracy do czyszczenia całego okna

· algorytm sterowania, który zapobiega upadkowi

· automatyczne wykrywanie krawędzi okna

· możliwość sterowania aplikacją lub pilotem

· duży zestaw akcesoriów

· obliczanie ścieżki czyszczenia

Wady:

· stosunkowo niska szybkość czyszczenia - 6 min/m²

· może pozostawiać smugi, zwłaszcza podczas pracy na zewnątrz, gdy wieje mocniejszy wiatr

· nie obsługuje bardzo cienkich szyb (działa na szyby od 6 mm)

· nie domywa rogów czyszczonej powierzchni

Cechy i funkcje

Robot COBBO i5 dosyć dobrze poradzi sobie z różnymi powierzchniami - także płytkami z fugą. Urządzenie można obsługiwać za pomocą aplikacji sterującej GlassBot. Dzięki specjalnie opracowanej technologii AI urządzenie oblicza ścieżkę czyszczenia.

Zawartość opakowania

· robot do mycia okien COBBO i5

· 6 kompletów ściereczek (12 sztuk)

· 4 obręcze

· 2 spryskiwacze

· pilot

· zasilacz

· przewód zasilający AC o długości 1,5 m

· przedłużacz zasilający DC o długości 4 m

· buteleczka do dozowania płynu

· linka zabezpieczająca

· instrukcja obsługi w języku polskim

Podsumowanie pracy

Robot dobrze sprawdzi się w warunkach domowych. Sprawnie umyje okna, kafelki, kabinę prysznicową, lustra itp., aczkolwiek nie może być wykorzystany na szybie cieńszej niż 6mm w przypadku jednowarstwowej oraz łącznie 8mm w przypadku dwu- lub trzywarstwowej.

8. Mamibot W120-F Spray

Robot posiada osiem rozproszonych dysz, dzięki czemu dokładnie czyści powierzchnię. Poradzi sobie zarówno z oknami, jak i bezfugową podłogą i szklanymi powierzchniami w łazience. Urządzenie jest dosyć smukłe - jego wysokość wynosi 8,1 cm.

Dzisiejsza cena: 1088 zł

Mamibot W120-F Spray © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· automatyczne i inteligentne spryskiwacze

· wydajność w działaniu: 150 ml detergentu wystarczy na 60-80 m² powierzchni

· czyści różne powierzchnie

· zbiornik na wodę jest sterowany automatycznie

· można sterować nim zdalnie za pomocą pilota

Wady

· jest lekki (waży 1,6 kg) więc przy silniejszym wietrze może nie trzymać się powierzchni

· może nie domywać silniejszych zabrudzeń i pozostawiać smugi

· nie posiada komend w języku polskim

· ściereczka "ucięta" w rogach

Cechy i funkcje

MAMIBOT W120-F Spray to urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Dobrze poradzi sobie z myciem okien i innych szklanych powierzchni. Automatyczne spryskiwacze pozwalają równomiernie rozłożyć detergent i rozpuścić zalegający bród. Dzięki zdalnemu sterowaniu możemy wybrać tryb prędkości oraz czyszczenia.

Zawartość opakowania

· robot MAMIBOT W120-F Spray

· pilot

· linka zabezpieczająca

· adapter

· 4 ściereczki z mikrofibry

· przewód zasilający

· pojemnik na środki czyszczące

· instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna

Podsumowanie pracy

Smukły i lekki MAMIBOT W120-F Spray sprawdzi się dobrze w podstawowym zakresie: myciu okien i szklanych, gładkich powierzchni. W przypadku czyszczenia okien zewnętrznych najlepiej korzystać z niego w bezwietrzne dni. Robot jest jednak wyposażony w linkę zabezpieczającą, więc nawet w przypadku utraty przyczepności nie upadnie na ziemię.

9. Tesla RoboStar W700

Robot jest wyposażony w podwójny automatyczny natrysk wodny, dzięki czemu myje powierzchnie z dużą dokładnością. Posiada inteligentną nawigację, która pozwala na mycie okien bezramowych oraz innych szklanych powierzchni większych niż 50 x 70 cm.

Dzisiejsza cena: 1269 zł

Tesla RoboStar W700 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· inteligentna nawigacja żyroskopowa, która planuje ruch

· ma dużą moc ssania - 3000 Pa

· może być stosowany na oknach bezramowych

· można sterować nim za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej

Wady:

· nie można zmieniać częstotliwości spryskiwania

· myte powierzchnie muszą być większe niż 50 x 70 cm

· nie nadaje się do czyszczenia bardziej zabrudzonych powierzchni

· może pozostawiać smugi

Cechy i funkcje

Robot waży 1,5 kg, a jego minimalistyczny design wpisuje się w nowoczesne trendy. To, co szczególnie zasługuje na uwagę to inteligentna nawigacja, która posiada tryb czyszczący w kształcie litery N do wysokich okien, tryb w kształcie litery Z do szerokich okien oraz połączenie trybów N i Z do bardzo dokładnego wyczyszczenia dużej, szklanej powierzchni.

Zawartość opakowania

· robot Tesla Robostar w700

· 3 ściereczki z mikrowłókna

· pilot

· linka bezpieczeństwa

Podsumowanie pracy

Robot Tesla RoboStar W700 dobrze sprawdzi się podczas czyszczenia różnego rodzaju szklanych szyb, także okien bezramowych, choć czasem może pozostawiać smugi, szczególnie przy zwiększonym zabrudzeniu. Inteligentne tryby dla okien podłużnych i szerokich pozwolą jeszcze lepiej doczyścić powierzchnię, a duża moc ssania zapewni dokładność.

10. Hutt DDC55

Szybki robot Hutt DDC55 poradzi sobie z powierzchnią 1 m² w trzy minuty. Posiada zmienną moc ssania 2600 - 3400 Pa dopasowującą się do rodzajów zanieczyszczeń. Choć nie jest wyposażony w czujnik krawędzi, ma funkcję AI, która pozwala mu wykryć przeszkodę i w porę zawrócić.

Dzisiejsza cena: 769 zł

Hutt DDC55 © materiały partnera

Zalety i wady

· zmienna moc ssania 2600 - 3400 Pa w zależności od zanieczyszczeń

· posiada czujnik AI wykrywający przeszkody

· precyzja ruchu dzięki nawigacji laserowej oraz technologii vSLAM

· 1 m² czyszczony w trzy minuty

· atrakcyjna cena

Wady:

· brak czujników wykrywających krawędź

· tylko dwie ściereczki w zestawie

· niezbyt dobry do okien dachowych

Cechy i funkcje

Robot o kompaktowych wymiarach 290x135x85 i wadze 1,14 kg dzięki dużej mocy ssania potrafi doczyścić nawet silniejsze zabrudzenia. Można sterować go za pomocą pilota, a dzięki wbudowanemu akumulatorowi może pracować nawet 20 min bez prądu.

Zawartość opakowania

· robot Hutt DDC55

· jeden komplet ściereczek (2 sztuki)

· pilot

· przedłużacz

· linka zabezpieczająca

· instrukcja obsługi w języku polskim

· karta gwarancyjna

Podsumowanie pracy

Robot przeznaczony do domowego użytku świetnie poradzi sobie z oknami i kafelkami - choć niekoniecznie z oknami dachowymi. Nie może także zostać wykorzystany na oknach bezramowych oraz należy zachować ostrożność przy czyszczeniu kafelków przez brak czujników krawędzi. Jest bardzo łatwy w obsłudze, a szybkość działania i duża moc ssania sprawią, że stanie się niezastąpiony w sprzątaniu mieszkania.

11. Webber WM 200

Robot Webber WM 200 posiada wydajny silnik bezszczotkowy oraz tryb inteligentnego mycia na mokro i na sucho. Urządzenie jest dosyć szybkie, prędkość czyszczenia wynosi 2,5 min /m2. Dodatkowo, Webber WM 200 wyposażony jest w czujniki kontrolujące pracę oraz tryby mycia automatycznego.

Dzisiejsza cena: 899 zł

Webber WM 200 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· silnik bezszczotkowy o dużej wydajności

· zadowalająca prędkość czyszczenia 2,5 min / m²

· duża moc ssania 3000 Pa

· możliwość sterowania za pomocą aplikacji lub pilota

· 3 tryby mycia automatycznego

· 5 czujników kontrolujących

· czujnik wykrywania krawędzi

· automatyczny powrót do punktu początkowego po zakończeniu pracy

· panel led

· możliwość łączenia się za pomocą bluetooth

· atrakcyjna cena

Wady:

· może nie docierać w rogi okien

· duża waga: 2,72 kg, co może grozić słabszą przyczepnością

Cechy i funkcje

Robot ma dużą moc ssania - aż 3000 Pa, więc całkiem nieźle radzi sobie nawet z mocniejszymi zabrudzeniami. Urządzenie ma również spory zasięg - do pięciu metrów i działa z zadowalającą prędkością. Jego największą zaletą jest jednak wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 600 mAh. Dzięki niemu urządzenie może dłuższy czas pracować bezprzewodowo, a ładowanie zajmuje zaledwie godzinę.

Zawartość opakowania

· robot Webber WM 200

· pilot

· adapter

· 4 ściereczki czyszczące

Podsumowanie pracy

Urządzenie potrafi inteligentnie skanować powierzchnię, dzięki czemu radzi sobie zarówno z dużymi, jak i mniejszymi powierzchniami szklanymi. Nadaje się także do czyszczenia kafelek, a nawet paneli słonecznych. Posiada różne tryby pracy, w tym również tryb ręczny. Robot Webber WM 200 myje powierzchnię na mokro i na sucho. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania krawędzi urządzenie na pewno nie spadnie na ziemię.

12. Hobot 298

Robot HOBOT 298 posiada ultradźwiękowy rozpylacz wody, który pozwala rozpuszczać bród i skutecznie zbierać kurz. Duże ściereczki o wielkości 24x24cm ułatwiają mycie większych powierzchni, dlatego robot nada się również do salonów usługowych i małych biznesów.

Dzisiejsza cena: 1375 zł

HOBOT 298 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· wbudowany dozownik detergentu

· ultradźwiękowy rozpylacz wody, który rozpyla mgłę o gęstości 15 mikrometrów

· czyści duże powierzchnie

· posiada wymienny zbiornik wodny

· sterowany zdalnie za pomocą bluetooth

Wady:

· może nie poradzić sobie z trudniejszymi zabrudzeniami i pozostawiać smugi

· najlepiej stosować go regularnie, aby na oknach nie zebrała się większa warstwa brudu

· brak zapasowego zbiornika wodnego

Cechy i funkcje

Dysza ultradźwiękowa oraz wbudowany dozownik detergentu sprawiają, że mycie gładkich, szklanych powierzchni staje się całkowicie bezobsługowe. Dysza zużywa zaledwie 1 cm³ wody na m². Duży obszar czyszczenia pozwala zająć się większymi powierzchniami - w domu, ale również w biurze czy w lokalu usługowym.

Zawartość opakowania

· robot HOBOT 298

· linka zabezpieczająca

· pilot

· przewód zasilający AC

· przewód zasilający DC

· zasilacz

· 3 ściereczki z mikrofibry

Podsumowanie pracy

Ciekawostką w tym modelu jest wymienny zbiornik wodny. Jeżeli utradźwiękowa dysza się zatka, wystarczy wymienić ją całkowicie, a sprzęt będzie działał jak nowy. Robot jest wyposażony w samoregulującą się poduszkę pneumatyczną, która kontroluje siłę napędową urządzenia. Niestety, przypadku cięższych zabrudzeń trzeba będzie poprawić pracę robota ręcznie.

13. Hester M2 PRO

Robot nadaje się do czyszczenia różnych powierzchni na mokro i na sucho. Innowacyjny system natrysku wody pozwala czyścić dokładnie, a urządzenie podłączone do prądu może pracować nieprzerwanie i umyć nawet 1000 okien. Nada się więc do biznesu - na przykład biura.

Dzisiejsza cena: 1399 zł

Hester M2 PRO © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety

· duża moc ssania - 2800 Pa

· czyści na mokro i na sucho

· dzięki specjalnej technologii natryskiwania czyści dokładnie

· posiada inteligentną dystrybucję środków czyszczących

· po zakończeniu pracy wraca do punktu początkowego

· sterowanie za pomocą pilota

· nadaje się do czyszczenia wysoko położonych okien

Wady:

· dosyć wysoka cena regularna (1949 zł)

Cechy i funkcje

Innowacyjny system natryskowy to dwie metalowe dysze, które przy każdym rozpyleniu rozprowadzają 0,1 ml detergentu. Natryskiem można sterować także ręcznie. Duża moc ssania 2800 Pa zapewnia mu niezłą przyczepność, a z kolei wbudowany system UPS gwarantuje, że w razie braku dostępu do prądu, robot będzie działać nawet 20 minut. Robot posiada zbiornik o pojemności 45ml, który można wypełnić dowolnym płynem czyszczącym do okien.

Zawartość opakowania

· robot Hester M2 PRO

· 4 ściereczki z mikrofibry

· pilot

· adapter

· linka zabezpieczająca

· buteleczka na płyn

· instrukcja obsługi

Podsumowanie pracy

Urządzenie czyści na mokro i na sucho. Zaokrąglone rogi prostokątnego robota pozwalają lepiej dotrzeć w rogi okna. Robot Hester M2 PRO posiada różne trajektorie czyszczenia: N, Z oraz połączenie tych kombinacji dla jeszcze lepszego efektu. Producent sam zaprojektował 5-warstwowe ściereczki z mikrofibry, które mają nieco dłuższe włosie.

14. Chovery CL-1

Wielofunkcyjny robot do mycia powierzchni szklanych posiada różne tryby działania - za pomocą pilota, lub wbudowanych schematów. System próżniowy adsorpcji czyści szyby oraz glazurę precyzyjnie, nie powodując żadnych uszkodzeń. Dzięki wbudowanej baterii litowej, urządzenie może działać bez prądu nawet 30 minut.

Dzisiejsza cena: 311 zł

Chovery CL-1 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· czyści okna i glazurę

· sterowanie pilotem

· system próżniowy adsorpcji zapewniający bezpieczeństwo w czasie pracy

· system MEMS wykrywający przeszkody

· gotowy do pracy w 20 sekund

· różne tryby czyszczenia, także manualne

· niska cena

Wady:

· brak instrukcji w języku polskim

· dosyć głośna praca

Cechy i funkcje

Nawet w przypadku braku dostępu do prądu, urządzenie będzie pracować do 30 minut dzięki wbudowanej baterii. Pierścienie czyszczące są wyposażone w nakładki z mikrofibry, działające na komputerowym systemie napędowym. Po włączeniu, urządzenie jest gotowe do pracy w ciągu zaledwie 20 sekund. Ściereczką są wielokrotnego użytku, można je prać w pralce.

Zawartość opakowania

· robot sprzątający Chovery CL-1

· pilot

· 4 komplety ściereczek czyszczących z mikrofibry (8 sztuk)

· dwie obręcze

· klamra oraz linka bezpieczeństwa

· kabel zasilający

· kabel z zasilaczem

· butelka na płyn

Podsumowanie pracy

Budżetowy robot Chovery CL bardzo dobrze spełnia swoją funkcję: czyści nie pozostawiając widocznych smug, nie zarysowuje powierzchni, a system MEMS pozwala mu wykrywać przeszkody, dzięki czemu urządzenie nie spadnie na ziemię.

15. Cocotec Conga WinDroid 970

Robot Cocotec Conga WinDroid 970 myje powierzchnie szklane oraz płytki. Wyróżnia go inteligentna nawigacja, specjalnie zaprojektowany mop wibracyjny oraz pięć trybów czyszczenia. Co ciekawe, robot nie tylko oczyszcza powierzchnię z brudu, ale również odkamienia powierzchnię. W przypadku kabin prysznicowych to bardzo cenna funkcja.

Dzisiejsza cena: 1299 zł

Cocotec Conga WinDroid 970 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· inteligentna nawigacja

· Advance Clean 5, czyli 5-stopniowe czyszczenie: nawilżanie, odkamienianie, drenaż, ścieranie i suszenie

· sterowanie za pomocą aplikacji

· możliwość konfiguracji harmonogramu czyszczenia

· wydajność 2,5 minuty / m²

· system zasilania awaryjnego oraz kontroli upadku

· system kontroli podciśnienia

Wady:

· dosyć duża waga: 2,05 kg

· brak czujników wykrywających krawędź

Cechy i funkcje

Urządzenie Cocotec Conga WinDroid 970 umyje za jednym razem aż 50m². Dzięki czterem systemom zabezpieczającym oraz kontroli upadków nie musimy martwić się o jego bezpieczeństwo. Robot posiada możliwość indywidualnego zaprogramowania harmonogramu czyszczenia lub skorzystania z jednego z pięciu trybów. Robot czyści, odkamienia i drenuje. Omija przeszkody, także uchwyty.

Zawartość opakowania

· robot Cecotec Conga WinDroid 970

· zasilacz

· przewód zasilający

· linka zabezpieczająca

· pilot

· dwie ściereczki

· instrukcja w języku polskim

· karta gwarancyjna

Podsumowanie pracy

Kwadratowy robot do mycia okien CECOTEC Conga WinDroid 970 o wymiarach 250 x 250 x 95 przeznaczony jest do użytku domowego. Ma dosyć dobrą wydajność. Czyści dokładnie, nie pozostawiając widocznych smug. Aplikacja pozwala monitorować pracę urządzenia oraz kontrolować jego przebieg. Na szczególną uwagę zasługuje Advance Clean 5, czyli 5-stopniowe czyszczenie. Robot nawilża powierzchnię, odkamienia ją, drenuje, a następnie oczyszcza i suszy.

16. Liectroux YW509

Urządzenie ma dużą moc ssania - 3000 Pa, dzięki czemu w trakcie pracy silnie trzyma się powierzchni i dobrze ją doczyszcza. Kwadratowy kształt pozwala dotrzeć w rogi okna. Potrafi przemieszczać się na trzy różne sposoby, dlatego sprawdzi się przy oknach o różnych wysokościach

Dzisiejsza cena: 950 zł

Liectroux YW509 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· duża moc ssania - 3000 Pa

· funkcja ochrony przed upadkiem oraz czujnik wykrywania krawędzi

· inteligentny tryb planowania trasy

· 3 tryby czyszczenia

· podwójny zbiornik wody

· zdalne sterowanie za pomocą pilota

Wady:

· tylko jedna ściereczka czyszcząca w zestawie

· coraz mniejsza dostępność urządzenia na rynku

Cechy i funkcje

Kwadratowy robot o wymiarach 215x215x80mm posiada dużą moc ssącą 3000 Pa, dzięki czemu poradzi sobie nawet z mocniejszymi zabrudzeniami na szybach, na przykład z ptasimi odchodami. Urządzenie automatycznie pryska wodą, posiada trzy różne tryby czyszczenia, a wielowarstwowe gąsienice kompozytowe zapobiegają powstawaniu smug.

Zawartość opakowania

· robot Liectroux YW509

· zasilacz

· linka zabezpieczająca

· pilot

· pusta butelka do rozpylania

· butelka do wtrysku wody

· ściereczka do czyszczenia

· instrukcja obsługi

Podsumowanie pracy

Robot świetnie sprawdzi się do użytku domowego. Jest bardzo łatwy w obsłudze, o dużej mocy ssania, posiada również aż dwa zbiorniki na wodę, które pozwalają zaoszczędzić czas i umyć jeszcze więcej powierzchni.

17. Hooha A7

Urządzenie o imponującej mocy ssania jak za tę kategorię cenową - 2800 Pa. Dodatkowo, w podwójnych ssawkach siła ssania może wynosić nawet 5600 Pa. Podwójne tarcze urządzenia są w stanie imitować ruch rąk. Woda rozpylana jest automatycznie.

Dzisiejsza cena: 409 zł

Hooha A7 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

siła ssania 2800 Pa

duża moc urządzenia - 800 w

silnik próżniowy, który wzmacnia przyczepność urządzenia

robot czyści różne powierzchnie, także te lekko chropowate

imituje ręczne mycie dzięki dwóm tarczom

automatyczne rozpylanie detergentu

3 tryby czyszczenia

zdalne sterowanie za pomocą pilota

Wady:

· brak instrukcji w języku polskim

· jednorazowo urządzenie może pracować do 120 minut

Cechy i funkcje

Robot Hooha A7 posiada trzy tryby pracy, które można ustawić za pomocą pilota. Dysza rozprowadzająca detergent pozwala dobrze oczyścić powierzchnię nawet z mocniejszych zabrudzeń. Robot jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 30 ml.

Zawartość opakowania

· robot Hooha A7

· zasilacz sieciowy

· pilot

· 2 obręcze

· przedłużacz o długości 4 m

· linka zabezpieczająca

· 5 kompletów ściereczek z mikrofibry (10 sztuk)

Podsumowanie pracy

Robot ma trzy tryby czyszczenia, można sterować nim zdalnie i jest przystępny cenowo. Nada się do mieszkań, bo jednorazowo może pracować nie dłużej niż 120 minut.

18. Liectroux HCR-09

Niezwykle lekki, bo ważący zaledwie 1,1 kg, robot Liectroux HCR-09 może zaskoczyć całkiem niezłymi parametrami, jak na tę kategorię cenową. Moc ssania 2800 Pa oraz szczotki symulujące ręczne szorowanie mogą zagwarantować, że urządzenie spełni swoje zadanie.

Dzisiejsza cena: 336 zł

Liectroux HCR-09 © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· duża moc ssania - 2800 Pa

· wysoka skuteczność dzięki trzem trybom czyszczenia

· zasysanie próżniowe podbija przyczepność

· nadaje się do szkła o dowolnej grubości

· wbudowany system zasilania bezprzewodowego (UPS)

· sterowanie za pomocą pilota

· niska cena

Wady:

· dosyć wolne tempo pracy - 5 minut/m²

· robot jest bardzo lekki, więc na zewnątrz może być podatny na mocniejsze podmuchy wiatru

· nie nadaje się do szyb bezramowych

Cechy i funkcje

Robot o wymiarach 295x145x118 mm posiada wykrywanie krawędzi, ale nie można stosować go do szyb bezramowych. Oferuje jednak dużą moc ssania i posiada trzy tryby czyszczenia. Po włączeniu urządzenie najpierw usuwa kurz, a później mocniejsze zabrudzenia.

Zawartość opakowania robot Liectroux HCR-09 · adapter

· butelka na wodę

· 4 komplety ściereczek do czyszczenia (8 sztuk)

· pilot

· lina zabezpieczająca

· 2 obręcze

· instrukcja obsługi

Podsumowanie pracy

Robot poradzi sobie z lekkimi i średnimi zabrudzeniami. Nie pozostawia smug i nadaje się nie tylko do czyszczenia szkła o dowolnej grubości, ale również kafelków i blatów. Posiada UPS, a więc po odłączeniu prądu może pracować 20 minut.

19. Chovery CHZS

Robot został wyposażony w system próżniowy adsorpcji, który chroni gładkie powierzchnie przed uszkodzeniem. System MEMS wykrywa przeszkody, dzięki niemu urządzenie nie zbliża się do krawędzi okna. Można sterować nim za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej.

Dzisiejsza cena: 579 zł

Chovery CHZS © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety

· system MEMS wykrywający przeszkody

· kilka trybów czyszczenia, w tym czyszczenie manualne

· automatyczna dysza spryskująca powierzchnię detergentem

Wady:

· brak instrukcji w języku polskim

Cechy i funkcje

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Nada się do użytku domowego. Dysza rozpyla detergent, a ściereczki z mikrofibry skutecznie usuwają niewielkie i średnie zabrudzenia. Robot można sterować za pomocą pilota, a urządzenie podłączone do zasilania może pracować tak długo, jak jest to potrzebne.

Zawartość opakowania

· robot Chovery CHZS

· pilot

· 4 komplety nakładek czyszczących (8 szt.)

· 2 obręcze

· klamra oraz linka bezpieczeństwa

· kabel zasilający

· kabel z zasilaczem

· butelka na płyn

Podsumowanie pracy

Robot spełnia swoje zadanie. W przypadku małych i średnich zabrudzeń nie będzie zostawiał smug. Czujniki pozwolą wykryć punkty graniczne, więc nie ma obaw, że robot spadnie na ziemię. Po włączeniu Chovery CHZS jest gotowy do pracy w ciągu 20 sekund.

20. Hooha 3C

Robot z dyszą ultradźwiękową, rozpyla na powierzchni mgiełkę z detergentu i dokładnie czyści. Zbiornik na wodę o pojemności 30 ml pozwala umyć od 10 do 20 ㎡ powierzchni. Siła ssania to 2800 Pa, co gwarantuje bardzo przyzwoite efekty.

Dzisiejsza cena: 399 zł

Hooha 3C © materiały partnera

Zalety i wady

Zalety:

· duża moc ssania 2800 Pa

· atrakcyjna cena

· zdalne sterowanie za pomocą pilota

· czujnik wykrywania krawędzi (tylko dla okien z ramą)

· automatyczna, ultradźwiękowa dysza

· 3 różne tryby czyszczenia

Wady:

· urządzenie waży 1,03 kg, a więc jest bardzo lekkie i może mieć na zewnątrz słabszą przyczepność

Cechy i funkcje

Robot Hooha 3C o wymiarach 295x145x95 mm o mocy ssania 2800 Pa bez problemu poradzi sobie z lekkimi i średnimi zabrudzeniami. Sprawdzi się na wszystkich gładkich powierzchniach, choć nie nadaje się do szyb bezramowych. Posiada 3 tryby czyszczenia, a detergent rozpylany jest automatycznie.

Zawartość opakowania

· robot Hooha 3C

· przedłużacz i adapter (łącznie 5,5 m długości)

· pilot

· 4 obręcze

· 5 par ściereczek czyszczących (10 sztuk)

· linka zabezpieczająca o długości 4 m

· butelka na wodę

· instrukcja obsługi

Podsumowanie pracy

Urządzenie bardzo dobrze poradzi sobie w warunkach domowych. Nie pozostawia smug w przypadku małych i średnich zabrudzeń, ma wbudowany akumulator oraz zbiornik na detergent. Podwójna głowica czyści i poleruje. Dzięki technologii AI robot Hooha 3C inteligentnie planuję ścieżkę czyszczenia.

Podsumowanie - najlepsze roboty do mycia okien 2025

Ranking najlepszych robotów do mycia okien wyłonił urządzenia, które spełnią swoje zadanie i staną się nieocenioną pomocą w domu, biurze czy salonie usługowym. W rankingu znalazły się następujące roboty, począwszy od najlepszego:

1. Welltec RX10 Pro - 1590 zł

2. Welltec RX3 Pro - 2490 zł

3. Ecovacs 195812 WINBOT X - 1899 zł

4. Hobot R3 - 1487 zł

5. Cobbo e6 slim – 1490 zł

6. Cobbo i5 - 1390 zł

7. Hobot 2S - 1499 zł

8. Mamibot W120-F Spray - 1092 zł

9. Tesla RoboStar W700 - 1188 zł

10. Hutt DDC55 - 899 zł

11. Webber WM 200 - 735 zł

12. Hobot 298 - 1349 zł

13. Hester M2 PRO - 1399 zł

14. Chovery CL-1 - 449 zł

15. Cocotec Conga WinDroid 970 - 299 zł

16. Liectroux YW509 - 699 zł

17. Hooha A7 - 409 zł

18. Liectroux HCR-09 - 499 zł

19. Chovery CHZS - 579 zł

20. Hooha 3C - 399 zł

Dwa pierwsze miejsce bezapelacyjnie należą do marki Welltec, która stworzyła najszybsze, a jednocześnie najbardziej precyzyjne roboty o ogromnej mocy ssania - 4000 Pa. Poradzą sobie z nawet bardzo silnymi zabrudzeniami, są praktycznie bezobsługowe, wyposażone w najnowsze rozwiązania, które sprawiają, że mycie szyb staje się po prostu przyjemnością - i czynnością, którą ktoś wykonuje za nas!

Ranking uwzględnia nie tylko parametry, ale też różne przedziały cenowe. Każdy znajdzie więc coś dla siebie. Należy pamiętać, że w tego typu urządzenie warto zainwestować, by mogło służyć przez lata. To jednorazowy wydatek, który szybko się zwraca.

