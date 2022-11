Pracodawcy będą "czytać" w naszych myślach? Nowy pomysł budzi kontrowersje

Zgromadzone w ten sposób dane mają pomagać w zwiększaniu wydajności pracowników. Pomysł wydaje się ciekawy i jednocześnie dość kontrowersyjny. Na rynku istnieje co najmniej kilka firm, które mogłyby pomóc pracodawcom w monitorowaniu pracy mózgów swoich pracowników, ale IEEE Spectrum zwraca uwagę na dwie z nich. Są to izraelski start-up InnerEye oraz firma neurotechnologiczna z Doliny Krzemowej - Emotiv.

Każdy z pomysłów bazuje na elektroencefalografii (EEG). Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, dzięki której można zbadać bioelektryczną czynność mózgu. Zazwyczaj w tym celu na głowie badanej osoby umieszczane jest od kilku do kilkunastu specjalnych elektrod. Do tej pory z elektroencefalografii korzystali głównie naukowcy i lekarze. Już niedługo może trafić także do użytku komercyjnego.