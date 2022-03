Pozostań w kontakcie. Jak korzystać z krótkofalówki bez zezwolenia?

Choć obecnie wszyscy mają telefony komórkowe, a na terenie kraju działa kilka sieci, to nadal trafiają się miejsca, w których może występować problem z zasięgiem. Jeśli więc wybieracie się na przykład na wędrówkę w góry albo do lasu, to warto pomyśleć o zakupie radiotelefonu zwanego popularnie krótkofalówką.

Nadawanie kontra prawo

Wydawałoby się, że krótkofalarstwo to po prostu dobra zabawa, ale wcale tak nie jest. W Polsce kwestię pozwoleń na korzystanie ze sprzętu reguluje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji. Rozróżnia się trzy kategorie urządzeń, na które trzeba mieć pozwolenie. Różnice wynikają z mocy oraz częstotliwości, ale nie będziemy się tutaj wdawać w szczegóły.

Bez zezwolenia

Osobną grupą urządzeń są radiotelefony, zwane powszechnie krótkofalówkami lub walkie-talkie. Po spełnieniu określonych warunków można z nich korzystać bez zezwolenia, choć niesie to za sobą pewne ograniczenia. Wyróżniamy radiotelefony PMR446, gdzie PMR to skrót od "personal mobile radio" - czyli "osobiste radio przenośne", a 446 to oznaczenie częstotliwości. W ramach tego pasma funkcjonuje 8 kanałów. Urządzenia muszą spełniać jeszcze jeden warunek, a mianowicie ich moc wyjściowa nie może być wyższa niż 0,5 W.

Zasięg

Radiotelefony z racji tego, że mają niższą moc i są zminiaturyzowane, dysponują mniejszym zasięgiem niż duże stacje, na które trzeba mieć pozwolenie. Przyjmuje się, że na otwartym terenie zasięg może wynosić nawet 5 km, choć niektórzy producenci deklarują większy obszar komunikacji. W terenie zalesionym może on spaść do 3 km, a pomiędzy budynkami - do 1 km. Oczywiście dużo zależy od warunków pogodowych, zagęszczenia sieci komórkowych, elektrycznych, a także gęstości zabudowań i tym podobnych.

Wykonanie

Przy zakupie radiotelefonów warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wykonanie oraz stopień odporności na przedostawanie się do wewnątrz pyłów i wody. Druga kwestia to zasilanie. W przypadku akumulatorowego warto wybrać możliwie największą pojemność baterii. Parametr ten jest wyrażony w mAh. Praktycznym rozwiązaniem może być zakup radiotelefonów zasilanych przez baterie "paluszki" i wtedy do kompletu dobrać odpowiedni produkt o dużej mocy i krótkim czasie ładowania. Wśród funkcji dodatkowych traficie na latarkę oraz kodowanie rozmów polegające na komunikacji w podkanale.