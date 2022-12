Pozitive Technologies 2022, czyli jak Poznań na jeden dzień stał się stolicą IT

Poznań to miasto biznesu, edukacji, a także ważny ośrodek technologii z rosnącymi aspiracjami do wyznaczenia trendów w Polsce. To właśnie tam inwestują firmy, szukające wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwości rozwoju. Władze, widząc potrzebę inwestowania w przedsięwzięcia wspomagające ten rozwój, organizują i wspierają różnego rodzaju projekty. Jednym z nich jest Konferencja Pozitive Technologies, która odbyła się 24 listopada. Najpierw zgromadziła żądnych wiedzy odbiorców przed komputerami w części online, następnie zamieniła eNstudios w Poznaniu w centrum branży IT.

Konferencja powstała z inicjatywy Miasta Poznania oraz firm technologicznych. Od czterech lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga specjalistów IT z całego kraju, a nawet zagranicy. Podobnie jak w latach ubiegłych, odbywała się online przy użyciu platformy hopin.com. Zarejestrowało się ponad 1000 osób! Miasto wraz z realizatorem eventu, firmą EventClick, ponownie zdecydowało się na formułę zdalną, jednak tym razem nie zabrakło również wydarzenia stacjonarnego. POZytywne Afterparty odbyło się tego samego dnia wieczorem w stolicy Wielkopolski. Chętnych do wzięcia udziału było ponad 300 osób.

— Pracodawcy IT w Poznaniu kontynuują rozwój, powiększają zespoły i realizują nowe projekty. Dostrzegając znaczenie nowoczesnych technologii, w Strategii Rozwoju Miasta 2020+ postawiliśmy sobie za cel ich rozwój, ponieważ wiemy jak ogromne znaczenie mają dla innowacyjnej gospodarki. Niezmiennie cieszy nas, że Poznań jest wyróżniany przez inwestorów z sektora IT, a kolejne projekty stanowią dowód na to, że warto tutaj inwestować — mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Pozitive Technologies po raz czwarty

Pozitive Technologies to miejsce spotkań, czerpania inspiracji, zdobywania cennej wiedzy i kontaktów dla wszystkich, którzy doceniają wartość rozwiązań IT: doświadczonych programistów, testerów, inżynierów devops, analityków danych, a także kadry menadżerskiej i zarządzających działami IT. Z roku na rok wymagania rosną.

— W organizacji tego rodzaju wydarzeń najważniejsze jest słuchanie odbiorców i odpowiadanie na ich potrzeby. Uczestnicy poprzednich edycji wiedzą już, czego mogą się spodziewać, więc poziom powinien być tylko wyższy. Działania związane z przygotowaniami to ciężka praca, która daje jednak ogromną satysfakcję. Dodatkowo należy w odpowiedni sposób prowadzić komunikację i pamiętać, że to zawsze dialog, a nie monolog. Tak było również tym razem. Idea wydarzenia hybrydowego zrodziła się w związku z dwuletnią pandemią i brakiem spotkań twarzą w twarz. Biznesy to ludzie, którzy za nimi stoją i relacje, jakie nawiązują z innymi. Pozitive Technologies ma być miejscem, dającym możliwość zdobywania wiedzy i nowych kontaktów. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne i cenione, co pokazuje frekwencja i odpowiedzi udzielane w ankietach ewaluacyjnych. Dla takich opinii warto to robić — mówi Gabriela Gil, Marketing & PR Coordinator Pozitive Technologies 2022.

Co przygotowali organizatorzy tym razem?

● Aż 6 ścieżek tematycznych: Cybersecurity, Fullstack (Architecture & Development), Data & Analytics, DevOps, Mobile, PM/Agile.

● Do tego Scena główna z dwoma wyjątkowymi debatami: Rozproszone przedsiębiorstwa - Zarządzanie zespołem rozproszonym i strukturą rozproszoną w praktyce oraz How machine learning and prescriptive analytics influence on sustainable growth in organization.

● Ponadto ponad 50 prelegentów - ekspertów ze świata IT, zarówno polskich, jak i zagranicznych, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

● POZytywne Afterparty z licznymi atrakcjami na żywo w Poznaniu.

Konferencja na najwyższym poziomie

— Wybór właściwych ekspertów, którzy wniosą do wydarzenia swoją wiedzę i doświadczenie to trudne zadanie. Rada Programowa czuwała nad tym, by poziom był wysoki i nawet najbardziej wymagający odbiorcy znaleźli coś dla siebie. Współpraca z ponad 50 prelegentami to niemałe wyzwanie, jednak widząc efekt końcowy, wiem, że było warto. Każdy z nich dał od siebie cząstkę swojego doświadczenie i osobowości, co złożyło się na ogólny sukces konferencji. Scena główna oraz 6 ścieżek tematycznych dały szeroki wybór uczestnikom i pozwoliły skupić się na tematyce dostosowanej do własnych potrzeb — podkreśla Jagoda Krüger, Project Coordinator Pozitive Technologies 2022.

Wyjątkowymi gośćmi na wirtualnej scenie byli: Eric Qualman, Kristin Luck i Hazel Savage. Eric to najlepiej sprzedający się autor oraz keynote speaker, który wystąpił w 55 państwach i dotarł do 50 milionów ludzi. Został uznany 2. najbardziej lubianym autorem, tuż za autorką Harry’ego Pottera J.K. Rowling. 24 listopada wystąpił specjalnie dla uczestników Pozitive Technologies! Hazel z kolei to aktualna wiceprezydentka Music Intelligence w SoundCloud oraz była dyrektorka generalna i współzałożycielka Musiio. Podczas konferencji poruszyła temat: Building an AI startup. Kristin Luck jako Managing Partner w ScaleHouse wystąpiła natomiast z ważnym w obecnych czasach tematem: Data Ethics in AI. A to wszystko było dostępne na wyciągnięcie ręki z własnego domu! Uczestnicy chętnie korzystali z takiej możliwości i niemal przez cały czas byli obecni na platformie streamingowej.

Poza wspomnianymi prelegentami, odbiorcy wysłuchali ekspertów z firm takich jak: VISA, Żabka, IT.Integro, Capgemini, Fandom, All for One, summIT, INNERGO, GSK, Tietoevry, Allegro, Sii, Rockwool, Red Hat, Akamai Technologies, Mobica, Siemens Digital Industries Software, TechnipFMC, Hacken Cybersecurity Services, Corunet, db Berater GmbH, Atomic Jar Inc., CloudFlex, Ullizee-Inc, Scrum.org, Orderly Disruption i inni.

— Poznań to od zawsze ważny ośrodek polskiego IT i innowacji. W bardzo dynamicznym tempie przybywa tu nowych firm oraz nowych wykwalifikowanych specjalistów. I właśnie dlatego tak kluczowa staje się wymiana wiedzy i doświadczeń, ale też integracja branży. To duże wyzwanie, a jednocześnie ogromna szansa. Bo w biznesie, jak w życiu, relacje to podstawa. Konferencja Pozitive Technologies i zbudowana wokół niej społeczność jest tego przykładzem. Incjatywa ta zrodziła się bowiem ze współpracy Miasta i wywodzących się z Poznania firm, które dziś osiągają miedzynarodowe suceksy — mówi Tomasz Orzechowski, producent wydarzenia i członek Rady Programowej. — Dobrze być częścią takiego projektu. Projektu, który pokazuje jak wyznaczać nowe trendy w obszarze nowych technologii i IT. Mogliśmy się o tym przekonać także podczas paneli dyskusyjnych, które miałem okazję moderować. Oba dotyczyły bardzo aktualnych tematów, pierwszy rosnącej roli kobiet w IT, drugi pracy w zespołach rozproszonych i zarządzania nimi. — dodaje.

Ponad 1000 osób zarejestrowało się na konferencję, podczas której prawie 50 prelegentów podzieliło się wiedzą i doświadczeniem z zakesu IT. Znakiem rozpoznawczym Pozitive Technologies jest wysoka jakość merytoryczna wystąpień, dlatego średni czas uczestnictwa w prelekcjach wynosił 209 minut, a najlepsi prelegenci w 6 transmitowanych równolegle ścieżkach notowali frekwencję na poziomie kilkuset osób. Uczestnicy dopytywali i komentowali ponad 600 razy, co jest dowodem ich zaangażowania. Ewaluacja przeprowadzona pod wydarzeniu potwierdza, że ponad 90% odbiorców daje Pozitive Technologies wysokie noty, potwierdzając chęć uczestnictwa w kolejnej edycji i polecenia wydarzenia znajomym.

POZytywne Afterparty po raz pierwszy w Poznaniu

W tym roku Konferencji towarzyszyło wyjątkowe POZytywne Afterparty, podczas którego cała branża miała okazję spotkać się na żywo w Poznaniu. To był wieczór pełen atrakcji i wrażeń. Wydarzenie rozpoczęło Miasto Poznań, by następnie oddać głos przedstawicielowi firmy Visa, który specjalnie dla zgromadzonych uczestników wygłosił prelekcję. Obecni specjaliści mieli także w dalszej części możliwość wzięcia udziału w ważnej debacie: Kobiety w IT, prowadzonej przez Tomasza Orzechowskiego. Pokazała ona różne oblicza, ale także osiągnięcia i wkład kobiet w rozwój IT. W późniejszych godzinach nadszedł czas na część rozrywkową i networkingową. Rozpoczął ją występ duetu stand-up’owego Adamów dwóch. Później odbył się koncert donGURALesko, podczas którego pod sceną bawiła się cała zgromadzona społeczność. Na koniec to DJ rozkręcił imprezę i zaprosił wszystkich na parkiet.

Poza wymienionymi atrakcjami na uczestników czekały także przestrzenie z grami VR, przekąskami, barem, konkursami gamingowymi i wieloma innymi atrakcjami. Co ważne, kupując bilet na Afterparty można było wesprzeć Fundację Nie wykluczaj mnie. A wszystko to w eN Studios, zwanym Hollywood dla gier, wyjątkowym miejscu, które inspiruje i daje energię do działania.

A jak stacjonarne afterparty oceniają uczestnicy? Około 90% z nich zamierza pojawić się na wydarzeniu za rok. Pokazuje to, iż warto wspierać i organizować tego rodzaju inicjatywy. Udowadnia także, że nic nie zastąpi kontaktu osobistego i w ten sposób nawiązywanych relacji.

24 listopada to był bardzo intensywny dzień, który dostarczył wiele emocji, wiedzy, ale także nowych kontaktów. Pozwolił w jednym miejscu zebrać ludzi z branży IT i ułatwić im wymianę doświadczeń. Takich inicjatyw życzymy Wam i sobie jak najwięcej!

Głównym organizatorem Pozitive Technologies 2022 był Poznań – miasto biznesu i technologii.

Współorganizatorem wydarzenia był EventClick sp. z o.o. z Krakowa.

Partnerem strategicznym byli sieć sklepów Żabka oraz Visa.

Partnerami wydarzenia byli Tietoevry,Capgemini, GSK, Fandom, Allegro, All for One, INNERGO, IT.Integro, Sii, summ-it, ROCKWOOL, ExpressVPN.

Partnerami medialnymi i community byli: Wirtualna Polska, Wyborcza Poznań, Android.com.pl, Nasz Głos Poznański, wFirma, Magazyn Programista, YouNick, WrocNET, CrossWeb, Re:view, DailyWeb, Porozmawiajmy o IT, Direct IT, Lepczyński IT, IT Corner, Focus On Business Created by Pro Progressio, SysOps/DevOps, Virtual-IT, Nowy Marketing, Odoserwis, Employear, Line Progress, IT-Leaders, Enter The Code, Poradnik Przedsiębiorcy, Poradnik Pracownika, Media IT, Just Join IT, PHPers, SMS API, Kompania Piwowarska.