Pożarem hali na Marywilskiej 44. Jaki jest stan powietrza

Rzecznik GIOŚ, Maciej Karczyński, przekazał, że "W związku z pożarem hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie informujemy, że stacje monitoringu jakości powietrza GIOŚ funkcjonujące w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie wykazały istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w strefie oddychania (ok. 2 – 4 m. nad powierzchnią gruntu)".

Dodał również, że jedynie na stacji w Warszawie przy ul. Tołstoja, która należy do Urzędu m. st. Warszawa i znajduje się w dzielnicy Bielany, około 6,5 km na południowy zachód od miejsca pożaru, odnotowano wartości około dwukrotnie wyższe niż na okolicznych stacjach w tym samym okresie.

W niedzielę rano doszło do pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej 44. W akcji gaśniczej brało udział ponad 240 strażaków. Na miejscu znajdowało się 99 wozów bojowych PSP i OSP, a także dron i specjalistyczny robot. Hala spłonęła całkowicie, a obecnie trwa jej dogaszanie. Teren jest zabezpieczany przez policję.

Stołeczny ratusz poinformował w mediach społecznościowych, że "Pożar Hali Marywilskiej został opanowany, obecnie trwa dogaszanie (jeszcze przez kilka godzin), dlatego na miejscu cały czas pracują zastępy PSP. Strażacy wykonali też odpowiednie pomiary i nie stwierdzili skażenia wody i powietrza. W tym momencie sprawą zajmuje się Straż Pożarna i Policja. Nie zbliżajcie się do miejsca wydarzenia".

Jak czytamy na stronie airly.org. Pyły PM2.5, to aerozole atmosferyczne, których średnica jest nie większa niż 2,5 mikrometra. Był ten uznawany jest za najgroźniejszy dla zdrowie człowieka ze względu na jego niewielkie rozmiary. Takie drobiny mogą przedostać się nawet bezpośrednio do krwioobiegu. Ten pył może odpowiadać np. za nasilenie astmy, nowotwory płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu serca, miażdżycę czy osłabienie czynności płuc.

Pył PM10 to określenie na mieszaninę cząstek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest on szkodliwy ze względu na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany czy dioksyny, czyli rakotwórcze metale ciężkie. Wpływa on negatywnie na układ oddechowy.