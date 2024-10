Pożar tankowca Annika. Katastrofy tego typu mogą godzić w środowisko

Do pożaru na 73-metrowym tankowcu Annika doszło w piątek 11 października w godzinach porannych . Według niemieckiej gazety "Ostseezeitung" o godzinie 9.14 na pokładzie jednostki doszło do eksplozji. Później pojawił się ogień i kłębu dymu. Z tankowca ewakuowano całą siedmioosobową załogę, a specjalistyczne jednostki przystąpiły do gaszenia pożaru. Wśród nich były trzy statki gaśnicze, a także śmigłowce.

- Jak widzimy, zagrożeń jest wiele, a pytanie nie powinno brzmieć: "Czy dojdzie do rozlewu?", lecz: "Kiedy taki rozlew nastąpi i na jaką skalę?" - zaznaczyła ekspertka. - Narażone na skutki zaolejenia są różne komponenty środowiska, w tym flora i fauna. W szczególności natomiast musimy wziąć pod uwagę ptaki, które są zwykle najliczniejszymi poszkodowanymi podczas rozlewu olejowego na wodach. Po kontakcie z substancjami ropopochodnymi mogą one utracić wodoodporność oraz zdolność lotu, wpaść w hipotermię, a także doznać poparzeń oczu, zatrucia czy problemów oddechowych. Niejednokrotnie zaolejone ptaki poszukują ratunku, kierując się w stronę lądu - dodała.

Aleksandra Bontur przypomniała, że liczne zwierzęta morskie, takie jak ptaki i ssaki, unoszą się bezpośrednio na powierzchni wody bądź wynurzają się na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza. - W związku z tym są one bezpośrednio narażone na kontakt z ropą na wodzie. - Skutki skażenia olejem mogą być dla tych zwierząt zabójcze i wiele z nich zginie z tego powodu już na morzu. Jednakże część zwierząt - żywych bądź martwych - dotrze do najbliższego wybrzeża. Zależnie od okoliczności ich liczba może wahać się od kilku do setek lub tysięcy, jeśli do rozlewu dochodzi na ważnym obszarze występowania we wrażliwym okresie - wyjaśniła.