Powszechny pobór do wojska w Polsce. Generałowie w większości przeciwni

Nie wszyscy wysocy rangą wojskową są jednomyślni w kwestii obowiązkowego poboru do służby wojskowej. W jednej z ostatniej rozmów w Radiu ZET gen. Leon Komornicki stwierdził, że należy go przywrócić natychmiast.

Z kolei w Finlandii obowiązkowa służba wojskowa trwa od 6 do 12 miesięcy (w zależności od pełnionej funkcji) i również dotyczy mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia. Obowiązkowy pobór do wojska funkcjonuje też w Grecji, Estonii, Norwegii i na Litwie.

- Teraz nie brakuje chętnych do przeszkolenia, natomiast brakuje infrastruktury szkoleniowej, gdzie ci ludzie mieliby być szkoleni - mówi mi gen. Roman Polko, dwukrotny dowódca jednostki GROM i były szef BBN. Z jego opinią zgadza się gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i wykładowca akademicki. - Lepszym rozwiązaniem jest powoływanie żołnierzy do dobrowolnej służby wojskowej. Lepiej mieć chętnych, niż żołnierzy powoływanych z przymusu - twierdzi gen. Pacek.

Jeżeli ktoś jeździł T-72, to on po powołaniu z rezerwy tego czołgu nie zobaczy, tylko zobaczy Abramsa albo Kraba, jeśli jest artylerzystą. Zobaczą nowe technologie, których nie znają.

Cho ć gen. Pacek uważa, że na dzień dzisiejszy nie ma powodu do "odwieszania" poboru, to zwraca uwagę na konieczność przygotowania odpowiedniej infrastruktury. - W mojej ocenie zachodzą już warunki, aby przygotować infrastrukturę do poboru, gdyby ten pobór trzeba było powołać w trybie przyspieszonym - twierdzi.

Generał Pacek wyjaśnia przy tym, że należy zapewnić żołnierzom warunki do szkolenia. - Jeśli ten moment przyjdzie, decyzja zapadnie, wszystko musi być przygotowane, nie może być szukania butów, budynków, mundurów. To też warunki logistyczne. Na wypadek poboru trzeba patrzeć, czy wojsko ma kuchnię, żeby wyżywić żołnierzy, czy ma zaplecze medyczne, mundurowe, czy w czołgu jest paliwo, czy jest serwisowany i ma części zapasowe - dodaje.

- Lepsza jest dobrowolna służba wojskowa - zauważa gen. Pacek. Dodaje przy tym, że Polska jest obarczona pewnym cieniem obowiązkowej służby sprzed 2008 r., kiedy to mężczyźni nie chcieli iść do wojska. - Maleje aplauz młodego pokolenia do "pójścia w kamasze". To musi być zrobione tak, żeby obywatel chciał iść do wojska, a nie musiał. To może być obowiązek, ale nie twardy i represyjny przymus - podsumowuje.