Powstanie setka nowych rezerwatów przyrody. Mają być "prezentem dla Polek i Polaków"

Według danych Lasów Państwowych z 2023 r. na terenie Polski znajduje się 1441 rezerwatów, a aż 671 spośród nich to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni przekraczającej 61 tys. ha. Są to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Dzięki nim możliwa jest ochrona m.in. rzadkich siedlisk, gatunków roślin oraz zwierząt.

Już niedługo w Polsce może pojawić się kolejnych 100 rezerwatów przyrody. Lasy Państwowe już prowadzą zmierzające w tym kierunku prace. Organizacja podała w komunikacie prasowym, że obecnie jest na etapie przyjmowania propozycji nowych rezerwatów. Do tej pory spłynęło do niej ponad 200 zgłoszeń. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy wybrane zostanie 100 propozycji, które będą ogłoszone w sieci. Kolejnym krokiem będzie komplementowanie dokumentacji i przekazanie wniosków do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, które wydają decyzje w tej sprawie.

- Chcemy, by tych sto nowych rezerwatów przyrody było naszym urodzinowym prezentem dla Polek i Polaków. Liczę, że pierwsze rezerwaty z okazji 100-lecia powstaną jeszcze w tym roku. To będzie trwałe i najlepsze upamiętnienie naszego jubileuszu, jakie można sobie wyobrazić - zaznaczył Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Należy przypomnieć, że w części rezerwatów przyrody obowiązuje zakaz wstępu, a także określone zasady. Dla przykładu, w województwie mazowieckim spośród 190 rezerwatów przyrody jedynie 55 zostało udostępnionych społeczeństwu. Odwiedzać można wyłącznie te, które są udostępnione do ruchu. W ich przypadku należy poruszać się po wyznaczonych szklakach - niektóre z nich służą wyłącznie do ruchu pieszego, a niektóre tylko do ruchu rowerowego. Zanim wybierzemy się do rezerwatu przyrody, warto sprawdzić, jakie obowiązują w nim zasady. Pamiętajmy przede wszystkim, że w rezerwatach nie można wyprowadzać psów, palić ognisk, czy zakłócać ciszy.